 ‘నాకు శాంతి నోబెల్‌ ఇవ్వకుంటే అమెరికాను అవమానించినట్టే’ | Not Awarding Him Nobel Prize Is A Big Insult To US, says Donald Trump | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘నాకు శాంతి నోబెల్‌ ఇవ్వకుంటే అమెరికాను అవమానించినట్టే’

Oct 2 2025 6:38 AM | Updated on Oct 2 2025 7:04 AM

Not Awarding Him Nobel Prize Is A Big Insult To US, says Donald Trump

అయినా ఆ పురస్కారం నాకు ఇవ్వరు

ఏ పుస్తక రచయితకో ఇస్తారు: ట్రంప్‌

న్యూయార్క్‌: నోబెల్‌ శాంతి బహుమతి కోసం తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌.. తాజాగా ఏకంగా బెదిరింపులకే దిగారు. తనకు శాంతి నోబెల్‌ ఇవ్వకుంటే అమెరికాను తీవ్రంగా అవమానించినట్టేనని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏడు సాయుధ ఘర్షణలను ఆపిన తనకు నోబెల్‌ బహుమతి ఇవ్వాల్సిందేనని పేర్కొన్నారు. 

గాజా యుద్ధానికి ముగింపు పలికేందుకు తాను సోమవారం ప్రతిపాదించిన ప్రణాళికపై మంగళవారం క్వాంటికోలో మిలిటరీ అధికారులతో ట్రంప్‌ మాట్లాడారు. ‘మనం సాధించాం. సమస్య పరిష్కారమైనట్టే అని భావిస్తున్నాను.. చూడాలి మరి. దీనిని హమాస్‌ అంగీకరించాల్సిందే (శాంతి ప్రణాళికను). లేదంటే వాళ్లు తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. అన్ని అరబ్‌దేశాలు, ముస్లిం దేశాలు ప్రణాళికను అంగీకరించాయి. ఇజ్రాయెల్‌ కూడా అంగీకరించింది. 

ఇది అద్భుతమైన విషయం. పరిస్థితి కొలిక్కి వచ్చింది. ఇది చాలా మంచి పరిణామం. ఇలాంటి పని ఇప్పటివరకు ఎవరూ చేయలేదు. అయినా, నోబెల్‌ బహుమతి ఇస్తారా?.. ఇవ్వనే ఇవ్వరు. ఇలాంటి పని ఏదీ చేయని ఎవరో ఒకరికి ఇస్తారు. డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ఆలోచనలపై పుస్తకం రాసి, యుద్ధాన్ని ఎలా ఆపాలి అని అందులో వివరించే ఎవరో ఒకరికి నోబెల్‌ ఇస్తారు. ఏం జరుగుతుందో చూడాలి.

 ఎవరో ఒక పుస్తక రచయితకు నోబెల్‌ శాంతి బహుమతి ఇస్తే మాత్రం అది అమెరికాకు తీవ్రమైన అవమానమే. ఇది నేను కచ్చితంగా చెప్పగలను. నాకు అది (నోబెల్‌) అవసరం లేదు. మన దేశం దానిని (నోబెల్‌) సాధించాలని కోరుకుంటున్నా. గాజా ఘర్షణకు ముగింపు పలికే ప్రణాళిక అమలవుతుందనే భావిస్తున్నా. ఇది నేను ఆశామాషీగా చెప్పటం లేదు. నాకు అన్నింటికంటే ఇలాంటి డీల్స్‌ గురించి బాగా తెలుసు. నా జీవితం మొత్తం ఇలాంటివాటితోనే గడిచింది. అందులో ఈ 8 (గాజా ఘర్షణతో కలిసి ట్రంప్‌ ఆపానని చెబుతున్న యుద్ధాలు) గొప్ప విషయాలు’అని ట్రంప్‌ పేర్కొన్నారు.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఫారిన్ వెకేషన్‌లోనే సాయిపల్లవి.. ఊరికి రాలే! (ఫొటోలు)
photo 2

ఫెస్టివ్‌ మూడ్‌..ప్రెటీ శారీ..ఫన్నీ కాప్షన్‌ ప్లీజ్‌అంటున్న ఈ భామను చూశారా? (ఫొటోలు)
photo 3

'గూఢచారి 2' హీరోయిన్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

పెళ్లి ఫొటోలు షేర్ చేసిన హీరోయిన్ అవికా గోర్ (ఫొటోలు)
photo 5

వైభవంగా శ్రీవారి రథోత్సవం..గోవిందనామస్మరణతో మారుమోగిన తిరుమల (ఫొటోలు)

Video

View all
Pakistani Forces Open Fire on Protesters 1
Video_icon

పాక్‌ బలగాల కాల్పులు.. 8 మంది మృతి
TVK Party Founder And Hero Vijay Sensational Decision After Karur Stamped 2
Video_icon

టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్ కీలక నిర్ణయం
Dussehra Gift for Central Govt Employees 3
Video_icon

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు దసరా, దీపావళి కానుక
Heavy Rains in Visakha For Next 3 Days 4
Video_icon

AP Rains: ఉత్తర కోస్తాకు అతిభారీ వర్ష సూచన
Venkatramiereddy Slams Chandrababu Govt 5
Video_icon

Venkatramiereddy: బాబు హామీలన్నీ పచ్చి అబద్దాలే..
Advertisement
 