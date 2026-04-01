టార్గెట్‌ ఇరాన్‌.. నెతన్యాహు కొత్త కూటమి ప్రకటన

జెరూసలేం: ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్-అమెరికా దాడులు కొనసాగుతున్న వేళ ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజిమిన్ నెతన్యాహు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్కు వ్యతిరేకంగా కొత్త కూటమిని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు ప్రకటన చేశారు. అయితే, కూటమిలో దేశాల పేర్లను మాత్రం వెల్లడించలేదు.
ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహు తాజాగా ప్రసంగిస్తూ.. ఇరాన్ వ్యతిరేకంగా కొత్త ప్రాంతీయ కూటములు ఏర్పడుతున్నాయి. ఇజ్రాయెల్ పక్కనే ఉన్న దేశాలు సహా పలు దేశాలతో కొత్త కూటములు కుదుర్చుకుంటున్నాం. త్వరలోనే ఈ ఒప్పందాల గురించి మరింత వివరంగా చెబుతాను. కచ్చితంగా ఆ కూటమి.. ఇరాన్కు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది అంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అయితే, ప్రస్తుతం కూటమిలో ఉన్న దేశాల పేర్లను వెల్లడించలేదు.
అయితే.. ఇరాన్ సైనిక, అణు ఆశయాలపై ఉన్న ఉమ్మడి ఆందోళనల కారణంగా ఇజ్రాయెల్, అరబ్ ప్రపంచంలోని కొన్ని ప్రాంతాల మధ్య సంబంధాలు బలపడుతున్నాయని నెతన్యాహు వ్యాఖ్యలు సూచిస్తున్నాయి. ఇక, యుద్ధరంగంలో సాధించిన ప్రధాన విజయాల నేపథ్యంలో, ఈ సంప్రదింపులను ఒక విస్తృత వ్యూహంలో భాగంగా ఆయన అభివర్ణించారు. ఇరాన్ అణు కార్యక్రమం, బాలిస్టిక్ క్షిపణి సామర్థ్యాలను ప్రస్తావిస్తూ, ‘మేము గట్టిగా దెబ్బకొట్టి, రెండు అస్తిత్వ ముప్పులను దూరం చేశాము’ అని నెతన్యాహు అన్నారు. ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న ఆపరేషన్లు అటువంటి ఆయుధాలను ఉత్పత్తి చేసే ఇరాన్ పారిశ్రామిక సామర్థ్యాన్ని మరింతగా దెబ్బతీశాయని ఆయన తెలిపారు. ఇదే సమయంలో, టెహ్రాన్లో దీర్ఘకాలిక మార్పు వస్తుందని అంచనా వేశారు. ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఇరాన్ పాలన పతనమవుతుంది అంటూ ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేశారు.
తాజా పరిణామాలు
ఇజ్రాయెల్–అరబ్ సహకారం: ఇరాన్ అణు ప్రణాళికలు మరియు ప్రాంతీయ ప్రభావం కారణంగా, ఇజ్రాయెల్ కొన్ని అరబ్ దేశాలతో కొత్త భద్రతా ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటోంది.
ఉగాండా భాగస్వామ్యం: "ఎంటెబ్బే అలయన్స్" పేరుతో ఉగాండా ఇజ్రాయెల్తో కలిసి ఇరాన్ వ్యతిరేకంగా నిలబడుతోంది. ఇది 1976లో జరిగిన ఎంటెబ్బే ఆపరేషన్ చరిత్రను తలపిస్తోంది.
కూటమి లక్ష్యాలు
ఇరాన్ అణు ప్రణాళికలను అడ్డుకోవడం
హెజ్బుల్లా, హౌతీలు వంటి ఇరాన్ మిత్ర బలగాలను ఎదుర్కోవడం
ప్రాంతీయ భద్రతా సమీకరణలో ఇజ్రాయెల్ స్థానం బలపరచడం
ప్రతికూలతలు..
ప్రాంతీయ యుద్ధం మరింత విస్తరించే అవకాశం
చమురు సరఫరా అంతరాయం వల్ల గ్లోబల్ ఆర్థిక సంక్షోభం
ఇరాన్ ప్రతీకార దాడులు ఇజ్రాయెల్ మరియు మిత్ర దేశాలపై పెరగడం