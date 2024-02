న్యూయార్క్‌: అమెరికాలోని న్యూయార్క్‌ బ్రాంక్స్‌ సబ్‌వే స్టేషన్‌లో సోమవారం సాయంత్రం జరిగిన కాల్పుల్లో ఒకరు మృతి చెందగా అయిదుగురు గాయపడ్డారు. కాల్పుల్లో చనిపోయిన వ్యక్తిని 25 ఏళ్ల యువకుడిగా గుర్తించారు.

ఇద్దరు టీనేజర్ల మధ్య వాగ్వాదమే కాల్పులకు కారణమని పోలీసులు తెలిపారు. అయితే ఏ విషయమై వారి మధ్య వాగ్వాదం జరిగిందో తెలియదని చెప్పారు. మొత్తం 10 రౌండ్ల కాల్పులు జరిగినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.

తొలుత నెంబర్‌ 4 రైలులో ప్రారంభమైన గొడవ రైలు మౌంట్‌ ఈడెన్‌ ఎవెన్యూ స్టేషన్‌ చేరుకున్న తర్వాత పెద్దదైందని, ఇంతలో ఒక వ్యక్తి తుపాకీ తీసి కాల్పులు జరిపాడని న్యూయార్క్‌ పోలీసులు తెలిపారు. సీసీ టీవీ ఫుటేజ్‌ పరిశీలిస్తున్నామని దర్యాప్తు జరుగుతోందని చెప్పారు.

Watch as @NYPD1stDep Tania Kinsella makes a law enforcement announcement on an ongoing investigation in The Bronx within the confines of the @NYPD44Pct. https://t.co/YiOCsvt1FI

— NYPD NEWS (@NYPDnews) February 13, 2024