 ఆకాశానికి రంగులు అద్దిన ఉల్కలు! | Geminid Meteor Shower 2025 When and Where to Watch | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆకాశానికి రంగులు అద్దిన ఉల్కలు!

Dec 13 2025 10:51 AM | Updated on Dec 13 2025 11:04 AM

Geminid Meteor Shower 2025 When and Where to Watch

ఆకాశం.. ఓ అద్భుతం.. దానిలో కనిపించే దృశ్యాలు మహాద్భుతం.. ఇలాంటి అపురూప దృశ్యాలను చూసేందుకు ప్రజలు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తుంటారు. ఇప్పుడు ఆకాశంలో మరో అద్భుతం ఆవిష్కృతం కానుంది. ఇందుకోసం ప్రపంచమంతా ఎదురుచూస్తోంది. 2025, డిసెంబర్ 13–14 రాత్రి జెమినిడ్స్ ఉల్కాపాతం  ఉతృష్ట స్థాయికి చేరి కనువిందు చేయనుంది. ఇది ఈ ఏడాదిలోకెల్లా అత్యంత అరుదైన దృశ్యంగా నిలిచిపోనుంది. నింగిని చీల్చుకుంటూ మెరుపులు వెదజల్లుతూ దూసుకుపోయే ఈ ‘షవర్’ను చూసేందుకు ఖగోళ ప్రేమికులతో పాటు ప్రపంచ ప్రజలంతా సిద్ధమవుతున్నారు.

14 తెల్లవారుజామున మ్యాజిక్
ఈ అద్భుతాన్ని పూర్తి స్థాయిలో చూడాలంటే, డిసెంబర్ 14న తెల్లవారుజాము 2 నుండి 4 గంటల మధ్య మేల్కొని ఉండాలి. ఇదే దీనిని వీక్షించేందుకు అత్యుత్తమ సమయం.ఈ కీలక సమయంలోనే మన భూమి ఉల్కా శిథిలాల మార్గంలోకి సంపూర్ణంగా ప్రవేశిస్తుంది.  ఆ సమయంలో ఈ ఉల్కలు వేగంగా కిరణాల్ల మాదిరిగా ఉద్భవించి, ఆకాశాన్ని మరింతగా ప్రకాశింపజేస్తాయి.

 ఇటువంటి స్థలంలో..
జెమినిడ్స్ అద్భుతాన్ని  కనులారా చూడాలంటే, కేవలం సమయం మాత్రమే కాదు.. స్థలం కూడా ముఖ్యం. చీకటిగా, స్పష్టంగా ఆకాశం కనిపించే ప్రదేశాన్ని ఎంచుకోండి. ఇందుకోసం నగరపు కాంతి కాలుష్యం లేని ప్రాంతానికి వెళ్లడం  ఉత్తమం. అర్ధరాత్రి దాటి, తెల్లవారుజాము వరకు గల సమయంలోనే ‘రేడియంట్’ (ఉల్కలు వచ్చే ప్రాంతం) హృద్యంగా కనిపిస్తుంది.

ఇంట్లో నుంచే విశ్వ విందు
క్షేత్ర స్థాయిలో ఈ అద్భుతాన్ని చూడలేని వారికి నిరాశ చెందనక్కర్లేదు. సాంకేతికత మనకు తోడుంది! ఇటలీలోని అబ్జర్వేటరీ నుండి వర్చువల్ టెలిస్కోప్ ప్రాజెక్ట్ లాంటి సంస్థలు ఈ మెరుపుల ప్రదర్శనను రియల్‌టైమ్‌లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయనున్నాయి. ఫలింతంగా మీరు ఇంట్లో కూర్చునే ఈ ఖగోళ అద్భుతాన్ని ప్రపంచంలో ఎక్కడి నుండైనా వీక్షించవచ్చు.

2025లో అద్బుత జ్ఞాపకం
2025 చివరిలో కనిపించే ఈ జెమినిడ్స్ కేవలం ఒక సాధారణ ఖగోళ సంఘటన కాదు. ఇది విశ్వశక్తిని, అందాన్ని తెలియజేసే మరపురాని ప్రదర్శన. అందుకే రాత్రిపూట ఆకాశంలో జరిగే ఈ మెరుపుల వేడుకను చూడటానికి  సిద్ధమవ్వండి. మీ స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులకు ఈ అద్భుతమైన ఖగోళ విందు గురించి చెప్పి, వారితో కలిసి  ఆకాశంలో అద్భుతాన్ని వీక్షించేందుకు ప్లాన్‌ చేసుకోండి.

ఇది కూడా చదవండి: ‘గోవా కలెక్టర్‌ ఫోన్‌ చేసి..’ బిగ్గరగా రోదించిన బాధితురాలు..

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

#RekhaNirosha : నటి రేఖా నిరోషా బ్యూటిఫుల్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఇంద్రకీలాద్రి : రెండో రోజు దుర్గమ్మ సన్నిధిలో భవానీ దీక్ష విరమణలు (ఫొటోలు)
photo 3

'మోగ్లీ' మూవీ రిలీజ్..ట్రెండింగ్‌లో హీరోయిన్ సాక్షి మడోల్కర్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో సినీ ప్రముఖులు (ఫొటోలు)
photo 5

స్టైలిష్ నిహారిక.. ధగధగా మెరిసిపోయేలా (ఫొటోలు)

Video

View all
Australian Skydiver Caught In The Wing Of A Plane At 15000 Feet High 1
Video_icon

15000 అడుగుల ఎత్తులో మృత్యువుతో పోరాటం..

Minister Gummadi Sandhya Rani Followers Anarchists 2
Video_icon

ఉద్యోగం పీకేసి.. కాళ్ల మీద పడ్డా కనికరించని మంత్రి.. గుండెపోటుతో ఆశావర్కర్ మృతి
KSR Live Show On Price Hike Of Akhanda 2 Tickets 3
Video_icon

మంత్రికి తెలియకుండా.. అఖండ-2 జీవో రిలీజ్
Police Kidnapped YSRCP Corporators In Nellore 4
Video_icon

కార్పొరేటర్లను కిడ్నాప్ చేసిన పచ్చ పోలీసులు..!
Advocate Bala On Chandrababu Scam Cases 5
Video_icon

చంద్రబాబు చాలా పెద్ద తప్పు చేస్తున్నాడు.. ముందుంది ముసళ్ల పండగ
Advertisement
 