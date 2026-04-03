 చైనా భారీ రాకెట్‌ ప్రయోగం విఫలం | Chinas Mission To Challenge SpaceX Rocket Launch Fails
చైనా భారీ రాకెట్‌ ప్రయోగం విఫలం

Apr 3 2026 5:22 PM | Updated on Apr 3 2026 5:39 PM

Chinas Mission To Challenge SpaceX Rocket Launch Fails

చైనా తాజాగా చేసిన భారీ రాకెట్‌ ప్రయోగం విఫలమైంది.  ఈరోజు(శుక్రవారం, ఏప్రిల్‌ 3వ తేదీ)  గోబీ ఎడారిలోని జియుక్వాన్‌ సెంటర్‌ నుంచి ప్రయోగించిన టియాన్‌లాంగ్-3 రాకెట్ మధ్యలో లోపం రావడంతో మిషన్ విఫలమైంది. 

ఇది స్పేస్‌ ఎక్స్‌ (SpaceX Falcon 9) స్టార్‌లింక్‌కు పోటీగా పోటీగా అభివృద్ధి చేసిన చైనాలోని అత్యంత శక్తిమంతమైన రాకెట్‌ ప్రయోగం ఇది. అయితే ఈ ప్రయోగం విఫలమైంది. చైనా ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఈ ప్రయోగం విఫలం కావడాన్ని ధృవీకరించింది. తాము ప్రయోగించిన టియాన్‌లాంగ్-3 రాకెట్ ప్రయోగం విఫలమైందని పేర్కొంది.

టియాన్‌లాంగ్-3ను చైనా Starlink వంటి ఇంటర్నెట్‌ శాటిలైట్‌ మెగా-కాన్స్టెల్లేషన్లను ఏర్పాటు చేయడానికి కీలకంగా భావించింది. SpaceX Falcon 9కి ప్రత్యామ్నాయంగా దీన్ని అభివృద్ధి చేశారు. ఇది విఫలం కావడం చైనాలోని ప్రైవేట్‌ స్పేస్‌ రంగానికి పెద్ద దెబ్బ, ముఖ్యంగా శాటిలైట్‌ ఇంటర్నెట్‌ ప్రాజెక్టులలో ఆలస్యం అవుతుంది.

ప్రయోగం వివరాలు

  • రాకెట్ పేరు: టియాన్‌లాంగ్-3

  • అభివృద్ధి సంస్థ: బీజింగ్‌ ఆధారిత స్టార్టప్ స్పేస్‌ పయినీర్‌

  • ప్రయోగ స్థలం: జియుక్వాన్‌ శాటిలైట్‌ లాంచ్‌ సెంటర్‌, గోబీ ఎడారి

  • ప్రయోగ సమయం: ఏప్రిల్ 3, 2026, మధ్యాహ్నం 12:17 (స్థానిక సమయం)

  • లోపం: మధ్యలో “flight anomaly” కారణంగా రాకెట్ విఫలమైంది

 

 

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

శేష్‌-మృణాల్‌ ‘డెకాయిట్‌’ ట్రైలర్‌ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. రష్మిక చిన్నప్పటి క్యూట్‌ ఫోటోలు
photo 3

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఏప్రిల్ 05-12)
photo 4

ఉప్పల్‌లో క్రికెట్‌ ఉత్సాహం (ఫొటోలు)
photo 5

చిరు, దిల్‌రాజు భార్యలు అతిథులుగా కొత్త సినిమా లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Clash Between Two Teams While Playing Cricket 1
Video_icon

విశాఖ జిల్లాలో యువకుడి ప్రాణం తీసిన క్రికెట్
TJR Sudhakar Babu Reacts On Ayyanna Patrudu Slaps Dalit Man In Public 2
Video_icon

దళితుడుపై చెయ్యి చేసుకున్నాడు.. అయ్యన్నపాత్రుడు చెంప చెళ్లుమనిపించిన సుధాకర్ బాబు
Perni Nani Emotional Words On His Father Krishna Murthy 3
Video_icon

నా తండ్రిని నేను చంపుకుంటానా.. పేర్ని నాని ఎమోషనల్
House Catches Fire In Duvvada Vishaka District 4
Video_icon

దువ్వాడలో దారుణం.. మహిళ ఇంటికి నిప్పు పెట్టిన దుండగుడు
Thief Chain Snatching From Woman 5
Video_icon

చిల్లర చేతిలో పెట్టి మెడలో చైన్ లాక్కెళ్లిన దొంగోడు
