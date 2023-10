ఇజ్రాయెల్ పై హమాస్ దాడి చేసిన తర్వాత యాహ్యా సిన్వార్ పేరు హల్ చల్ చేస్తోంది. సిన్వార్‌ను 1,300 మంది ఇజ్రాయెలీలను చంపిన క్రూరునిగా ఇజ్రాయెల్ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. హమాస్ దాడులకు సూత్రధారిగా సిన్వార్ అని ఆరోపిస్తున్నారు. గాజాలో భూతల దాడికి ఇజ్రాయెల్ సిద్ధమవుతోంది. ఈ దాడుల్లో యాహ్యా సిన్వార్, అతని గ్రూప్ తమ లక్ష‍్యంలో ఉన్నారని ఇజ్రాయెల్ బలగాల ప్రతినిధి చెప్పారు. అయితే.. అసలు సిన్వార్ ఎవరు? ఈయన నేపథ్యం ఏంటి?

బాల్యం..

1962లో జన్మించిన సిన్వార్ దక్షిణ గాజాలోని ఖాన్ యూనిస్ నగరంలో పెరిగి పద్దయ్యాడు. అప్పట్లో ఖాన్ యూనిస్‌ నగరం ఈజిప్ట్ నియంత్రణలో ఉండేది. సిన్వార్ కుటుంబం మొదట్లో అష్కెలోన్‌లో స్థిరపడింది. కానీ 1948లో ఆ ప్రాంతాన్ని ఇజ్రాయెల్ ఆక్రమించిన తర్వాత గాజాకు తరలి వెళ్లారు. సిన్వార్ గాజాలోని ఇస్లామిక్ యూనివర్సిటీ నుంచి అరబిక్ స్టడీస్‌లో బ్యాచిలర్ డిగ్రీని పొందాడు.

24 ఏళ్ల పాటు జైలు జీవితం

సిన్వార్ మొత్తం 24 ఏళ్ల పాటు జైలు జీవితం గడిపాడు. 1982లో విధ్వంసకర కార్యకలాపాలకు పాల్పడినందుకు తొలిసారిగా అరెస్టయ్యాడు. పాలస్తీనా ఉద్యమంలో ఇజ్రాయెల్ గూఢచారులపై దాడులు చేయడానికి సలా షెహడేతో జతకట్టి ఓ గ్రూప్‌ను ఏర్పాటు చేశాడు. ఇజ్రాయెల్ బలగాల చేతుల్లో షెహడే మరణించిన తర్వాత 2002లో హమాస్ మిలటరీ విభాగానికి సిన్వార్ సారథ్యం వహించాడు.

Yahya Sinwar is a direct enemy of the State of Israel and his genocidal terrorist organization—Hamas—is a threat to the entire world. pic.twitter.com/mYCgcOgjpX

— Israel Defense Forces (@IDF) October 16, 2023