 Yoga ఉత్కటాసనంతో లాభాలేంటో తెలుసా?
Yoga ఉత్కటాసనంతో లాభాలేంటో తెలుసా?

May 30 2026 10:39 AM | Updated on May 30 2026 10:46 AM

ఉత్కటాసనం (chair pose) అనేది యోగాలో ఒక ముఖ్యమైన నిలబడి చేసే ఆసనం. ఇది ఒక ఊహాజనిత కుర్చీపై కూర్చున్నట్లుగా శరీర భంగిమను కలిగి ఉంటుంది. ఇది కాళ్లను, పిరుదులను, వెన్నెముకను బలపరుస్తుంది.

చేసే విధానం: 

  • ముందుగా యోగా మ్యాట్‌పై నిటారుగా (తాడాసనం) నిలబడండి. 
  • రెండు పాదాలు దగ్గరగా ఉంచాలి..
  •  గాలిని పీలుస్తూ రెండు చేతులను 
  • తల పైకెత్తి నమస్కార ముద్రలో ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు శ్వాసను వదులుతూ, 
  • మోకాళ్ళను వంచి, పిరుదులను వెనక్కి నెట్టండి
  •  మీరు కుర్చీలో కూర్చున్నట్లుగా కిందకు వంగాలి.
  • మీ మోకాళ్ళు కాలి వేళ్ల కంటే ముందుకు రాకుండా జాగ్రత్త పడాలి.
  • వీపును నిటారుగా ఉంచి, మీ భుజాలను  రిలాక్స్‌గా ఉంచాలి. సాధారణ శ్వాస తీసుకుంటూ ఈ భంగిమలో 30 సెకన్ల  పాటు ఉండాలి.


ప్రయోజనాలు: 

  • తొడలు, పిరుదులు, చీలమండలు, కాళ్ల కండరాలు దృఢంగా మారతాయి.
  • ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. గుండె పనితీరు మెరుగుపడుతుంది.
  • శరీర సమతుల్యతను, ఏకాగ్రతను పెంపొదిస్తుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.

జాగ్రత్తలు: మోకాళ్ల నొప్పులు, ఆర్థరైటిస్‌ లేదా చీలమండల సమస్యలు ఉన్నవారు, అధిక రక్త΄ోటు ఉన్నవారు ఈ ఆసనాన్ని చెయ్యకూడదు.
– అనిత  పాతర్ల, యోగా ట్రైనర్‌  

