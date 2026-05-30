Yoga ఉత్కటాసనంతో లాభాలేంటో తెలుసా?

ఉత్కటాసనం (chair pose) అనేది యోగాలో ఒక ముఖ్యమైన నిలబడి చేసే ఆసనం. ఇది ఒక ఊహాజనిత కుర్చీపై కూర్చున్నట్లుగా శరీర భంగిమను కలిగి ఉంటుంది. ఇది కాళ్లను, పిరుదులను, వెన్నెముకను బలపరుస్తుంది.
చేసే విధానం:
- ముందుగా యోగా మ్యాట్పై నిటారుగా (తాడాసనం) నిలబడండి.
- రెండు పాదాలు దగ్గరగా ఉంచాలి..
- గాలిని పీలుస్తూ రెండు చేతులను
- తల పైకెత్తి నమస్కార ముద్రలో ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు శ్వాసను వదులుతూ,
- మోకాళ్ళను వంచి, పిరుదులను వెనక్కి నెట్టండి
- మీరు కుర్చీలో కూర్చున్నట్లుగా కిందకు వంగాలి.
- మీ మోకాళ్ళు కాలి వేళ్ల కంటే ముందుకు రాకుండా జాగ్రత్త పడాలి.
- వీపును నిటారుగా ఉంచి, మీ భుజాలను రిలాక్స్గా ఉంచాలి. సాధారణ శ్వాస తీసుకుంటూ ఈ భంగిమలో 30 సెకన్ల పాటు ఉండాలి.
ప్రయోజనాలు:
- తొడలు, పిరుదులు, చీలమండలు, కాళ్ల కండరాలు దృఢంగా మారతాయి.
- ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. గుండె పనితీరు మెరుగుపడుతుంది.
- శరీర సమతుల్యతను, ఏకాగ్రతను పెంపొదిస్తుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.
జాగ్రత్తలు: మోకాళ్ల నొప్పులు, ఆర్థరైటిస్ లేదా చీలమండల సమస్యలు ఉన్నవారు, అధిక రక్త΄ోటు ఉన్నవారు ఈ ఆసనాన్ని చెయ్యకూడదు.
– అనిత పాతర్ల, యోగా ట్రైనర్