 ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ 45వ వార్షికోత్సవాలు: స్మారక తపాలా స్టాంపును ఆవిష్కరణ | VC CP Radhakrishnan attends the 45th anniversary celebrations | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ 45వ వార్షికోత్సవాలు: స్మారక తపాలా స్టాంపును ఆవిష్కరించిన ఉపరాష్ట్రపతి

May 29 2026 4:11 PM | Updated on May 29 2026 4:30 PM

VC CP Radhakrishnan attends the 45th anniversary celebrations

‘ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్’ 45వ వార్షికోత్సవం తోపాటు సంస్థ వ్యవస్థాపకులు గురుదేవ్ రవిశంకర్ 70వ జన్మదిన వేడుకల సందర్భంగా మే10న బెంగళూరులో అట్టహాసంగా వేడుకలు జరిగాయి.  ఈ వేడుకలు ది ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్‌లో నెలరోజుల పాటు ఘనంగా జరిగాయి. శుక్రవారం( మే 29, 2026న) ఈ కార్యక్రమం ముగింపు వేడుకలు నిర్వహించారు. ఈ వేడుకకి భారత ఉపరాష్ట్రపతితోపాటు పలువురు విశిష్ట అతిథులు పెద్దఎత్తున హాజరయ్యారు. 

ఈ కార్యక్రమంలో భారత ఉపరాష్ట్రపతి సి.పీ. రాధాకృష్ణన్ యువత అభివృద్ధి, వ్యవసాయోపాధి, స్థిరత్వం, చైతన్య అధ్యయనాలు, విద్యకు సంబంధించిన ఐదు ప్రధాన కార్యక్రమాలను ప్రారంభించారు.  అలాగే ఈ ఆర్ట్‌ ఆఫ్‌ లివింగ్‌ 45 ఏళ సేవలకు గుర్తుగా స్మారక తపాలా స్టాంపును ఆవిష్కరించారు. ఈ వేడుకకు 678 మంది విశిష్ట అతిథులు హాజరయ్యారు. ఉపరాష్ట్రపతి రాధకృష్ణన్‌ ఈ ఆర్ట్‌ ఆఫ్‌ లివింగ్‌ కార్యక్రమాన్ని అనేక ఖండాలపై లక్షలాది మంది జీవితాలను తాకిన గొప్ప దృష్టికోణాన్ని జరుపుకునే రోజుగా అభివర్ణించారు. మొత్తం 182 దేశాల్లో ది ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోందని తెలిసి ఆశ్చర్యపోయానన్నారు. 

గురుదేవ్‌ రవిశంకర్‌ జ్ఞానం, అవగాహన, శాంతి , సామరస్య విలువలతో మానవాళిని ప్రేరేపిస్తూనే ఉన్నారని కొనియాడారు రాధాకృష్ణన్‌. ఈ మేరకు గురుదేవ్‌ రవిశంకర్‌ మాట్లాడుతూ..192 దేశాలు కలిసి ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవాన్ని ప్రకటించి..ఆరోగ్యకరమైన, ఆనందకరమైన ఒత్తిడి లేని జీవితానికి ధ్యానం ఒక ప్రాథమిక అవసరమనే  అవగాహనను పెంచేందుకు నాంది పలికారన్నారు. 

అలాగే ప్రపంచ సామరస్యానికి పిలుపునిస్తూ భయం, ఉద్రిక్తత మరియు ద్వేషం లేని ‘వసుధైవ కుటుంబకం’ — ఒకే ప్రపంచ కుటుంబాన్ని మనం కలగనాలి అన్నారు. ఇక ఈ వేడుకలో ప్రారంభించిన ఐదు కార్యక్రమాలు విద్య, ఆవిష్కరణ, స్థిరత్వం, మానవ అభివృద్ధి ద్వారా సమకాలీన సమాజంలోని అత్యవసర అవసరాలను తీర్చడాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి.

(చదవండి: ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ 45 ఏళ్ల వేడుకలకు ప్రధాని మోదీ)

 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

టాలీవుడ్ నటి పూర్ణ బక్రీద్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

కూటమి దగా డీఎస్సీపై కదం తొక్కిన వైఎస్సార్‌సీపీ (ఫొటోలు)
photo 3

ఎన్టీఆర్‌ పార్టీకి ఇదేం దుస్థితి? (చిత్రాలు)
photo 4

పూల చీరలో రాశీసింగ్ మరింత అందంగా (ఫొటోలు)
photo 5

అతిలోక సుందరిలా ఆషిక రంగనాథ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Vaibhav Suryavanshi Crush Video Goes Viral 1
Video_icon

తనే నా క్వీన్... వైరల్ అవుతున్న వైభవ్ ఓల్డ్ వీడియో
TRS Kavitha Slams CM Revanth Reddy Govt Over Farmer DISCOM 2
Video_icon

చేతులు జోడించి మరీ అడిగిన కూడా...

Bandi Bhagirath Pocso Case Updates 3
Video_icon

ముగిసిన బండి భగీరథ్ పోలీసు కస్టడీ విచారణ
DK Shiva Kumar To Take Oath As CM On June 1St 4
Video_icon

సీఎంగా డీకే శివకుమార్ ప్రమాణ స్వీకారానికి ముహూర్తం ఖరారు
Jadcherla MLA Anirudh Reddy SLAMS Pawan Kalyan Over Prof Nageshwar Rao Controversy 5
Video_icon

ప్రోనాగేశ్వర్ ను టచ్ చేయాలంటే ముందు నన్ను టచ్ చెయ్యి పవన్ కి ఎమ్మెల్యే అనిరుద్ రెడ్డి వార్నింగ్
Advertisement
 