 ఆస్ట్రోటూరిజం అంటే..! | Travel Tips: Astro Tourism: Best Destinations | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆస్ట్రోటూరిజం అంటే..!

May 18 2026 5:24 PM | Updated on May 18 2026 5:58 PM

Travel Tips: Astro Tourism: Best Destinations

ప్రయాణం అంటే ప్రపంచంలోని అన్ని ప్రదేశాలను సందర్శించడం మాత్రమే కాదు. ఈ రోజుల్లో, చాలా మంది యువ ప్రయాణికులు ప్రయాణాన్ని ఒక విభిన్న కోణంలో అనుభవించడం గురించి ఆలోచించడం ప్రారంభించారు. ప్రతిదీ చాలా నెమ్మదిగా, మరింత భావోద్వేగభరితంగా ఉండాలి వారికి. వారి ఆలోచనల్లో నుంచి పుట్టుకు వచ్చిందే ఆస్ట్రోటూరిజం. దీని అర్థం నల్లని ఆకాశంలో మిలమిల్లాడే నక్షత్రాలను చూడటం, ఉల్కాపాతాలను వీక్షించడం, ఇతర చీకటి ఆకాశ ప్రదేశాలను సందర్శించడం.. అలాంటి విశాల ప్రదేశాల కోసం వెదుకులాట మొదలయ్యింది. 

వాటి చుట్టూ సెలవులను ప్లాన్‌ చేసుకోవడం పెరిగింది. రోజువారీ జీవితంలోని టెన్షన్లకు దూరంగా ఉండి, సందర్శకులకు ఎంతో మనశ్శాంతిని అందించే మనదేశ ప్రదేశాలలో.. లడఖ్‌లోని ఖగోళశాస్త్ర శిబిరాలు, గుజరాత్‌ ఎడారులలోని రాత్రి ఆకాశ యాత్రలు వంటి ఇతర అనుభవాల పట్ల ప్రయాణికులు ఇప్పుడు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. నక్షత్రాల కింద నిద్రించడం

ఆస్ట్రోటూరిజం అనేది టెలిస్కోపిక్‌ పరిశీలన, నక్షత్రాల కింద నిద్రించడం, ఉల్కాపాతాలు, ఖగోళ శాస్త్ర పర్యటనలు వంటి కార్యకలాపాలపై కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది. నేడు, పర్యాటకులు మరింత తీరికైన ప్రయాణాలను కోరుకుంటున్నందున, ప్రపంచవ్యాప్తంగానూ చీకటి ఆకాశ ప్రదేశాలకు డిమాండ్‌ పెరుగుతోంది. సాధారణ పర్యాటక కార్యకలాపాల్లా కాకుండా, నక్షత్రాలను చూడటానికి సమయం తీసుకుని శ్రద్ధగా గమనించాలి. నిరంతరం వారిని పనిలో మునిగిపోయేలా చేసే ఈ సాంకేతిక యుగంలో, ముఖ్యంగా యువ పర్యాటకులు ఈ యాత్రలను ఎంతో ఆకర్షణీయంగా భావిస్తున్నారు. 

ఎందుకు ఇష్టపడుతున్నారంటే.. 
చాలా కాలంగా, ప్రయాణ సంస్కృతి సోషల్‌ మీడియా, స్పీడ్‌గా ఉండే పర్యటన ΄్లాన్స్, అత్యంత సౌందర్యాత్మక అనుభవాల ద్వారా బాగా ప్రభావితమైంది. 

ఇటీవల భావోద్వేగపు అనుభవాన్ని కోరుకునే ప్రయాణికుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఆస్ట్రో టూరిజంలో సుదూర ప్రాంతాలు, కనెక్టివిటీ లేకపోవడం, నిశ్శబ్దం, నిర్మలమైన ఆకాశం అందించే ప్రశాంత భావన ఈ రకమైన పర్యాటకం యువతరానికి ఆకర్షణీయంగా మారింది. సోషల్‌ మీడియా కూడా ఇటువంటి విహారయాత్ర ప్రణాళికలకు మరింత ఆకర్షణను జోడించి, ఈ ప్రయాణ ధోరణి వైపు మరింత మందిని ఆకర్షిస్తోంది.

డార్క్‌ స్కై టూరిజం ప్రాంతాలు
మన దేశంలో తక్కువ కాంతి, కాలుష్యం ఉన్న ప్రాంతాలైన లడఖ్‌ , స్పితి లోయ, రాన్‌ ఆఫ్‌ కచ్, కూర్గ్, మహారాష్ట్రలోని కొన్ని ప్రాంతాలు .. నక్షత్రాలను వీక్షించే పర్యటనలపై ఆసక్తి ఉన్న పర్యాటకులను ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తున్నాయి. సాంప్రదాయేతర ప్రయాణ అనుభవాలను కోరుకునే యువ పర్యాటకులలో ఆస్ట్రోఫెస్ట్‌లు, పరిశీలన పర్యటనలు, ఆస్ట్రో క్యాంపులు, టెలిస్కోప్‌ టూరిజం వంటివి ప్రజాదరణ దుతున్నాయి. 

కొత్త తరం ప్రయాణికుల కోసం పర్యాటక రంగం మారుతున్న స్వభావం నుండే ఆస్ట్రోటూరిజంకు ప్రజాదరణ పెరుగుతోంది. ఈ రోజుల్లో పర్యటన అంటే ఆడంబరం కాదు. మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం నిశ్శబ్దం, ధ్యానంతో ఎక్కువగా ముడిపడి ఉంది. 

(చదవండి: పెట్స్‌ని టూర్‌కి తీసుకువెళ్లాలంటే..!)

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘కాక్‌టెయిల్ 2’ మూవీ ప్రమోషన్ లో రష్మిక మందన్న,కృతి సనన్ (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : షాప్ ఓపెనింగ్ లో సందడి చేసిన నటి హిమజ (ఫొటోలు)
photo 3

ఫ్యామిలీ ట్రిప్‌లో హీరోయిన్ శ్రీదేవి విజయ్‌కుమార్.. (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరో ఆది పినిశెట్టి దంపతులు.. (ఫొటోలు)
photo 5

అనంతపురం : భారమైన వేళ.. బాధతో విక్రయం! (ఫొటోలు)

Video

View all
CPI Narayana SENSATIONAL Comments On Chandrababu 1
Video_icon

నీకు చేతకాకపోతే నోరు మూసుకో.. బాబుపై సిపిఐ నారాయణ ఫైర్
Perni Nani Press Meet Highlights 2
Video_icon

వాడెవడు నా మీద కేసు పెట్టడానికి పేర్ని నాని ఉగ్రరూపం
Sajjala Ramakrishna Reddy Meeting With BLO On SIR Survey 3
Video_icon

SIRపై BLOకు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి దిశానిర్దేశం
Perni Nani Fire On Narayana And Pemmasani 4
Video_icon

15వ తేదీ, 25వ తేదీ పెమ్మసాని & నారాయణ అవినీతి చిట్టా ఇదే..
Byreddy Siddharath Reddy Q&A Session with Media Reporters 5
Video_icon

నన్ను లేపేస్తారా..! దమ్మున్నోడు రండ్రా... సిద్ధార్థ్ రెడ్డి గూస్ బంప్స్ కామెంట్స్
Advertisement
 