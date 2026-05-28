వీటి గురించి మీకు తెలుసా?

May 28 2026 12:32 PM | Updated on May 28 2026 12:42 PM

Some Surprise And Amazing Facts

ఎంత తెలుసుకున్నా కొంత మిగిలిపోతుంది అనేలా.. ఈ పుడమిలో విషయాలెన్నో. కొన్ని మామూలుగా అనిపించినా, మరికొన్ని మాత్రం ఎంతో ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తాయి. అలాంటి వాటిలో ఇవి కూడా. అవేంటో చూద్దాం!

  • పక్షులు మూత్ర విసర్జన చేయవు. వాటి వ్యర్థాలు ఒకే ఉమ్మడి రూపంలో బయటకు వస్తాయి.

  • చీమలు ఎంత ఎత్తు  నుంచి పడినా బతుకగలవు. చాలా అరుదుగా మాత్రమే వాటికి గాయాలవుతాయి.

  • కొన్ని కప్పలు శీతాకాలంలో గడ్డకట్టుకుపోయి.. మళ్లీ వసంతకాలంలో సాధారణ స్థితికి వస్తాయి.

  • చేపలు ఒకదానితో ఒకటి కమ్యూనికేట్‌ చేసుకుంటుంటాయి. అవి పరస్పరం సంభాషించుకోవడానికి గొణుగుతున్నటువంటి శబ్దాలను ఉపయోగిస్తాయి.

  • సీతాకోకచిలుకలు అవి గొంగళి పురుగు దశలో ఉన్నప్పటి జ్ఞాపకాలను కూడా గుర్తుంచుకోగలవు.

  • మేకలకు దీర్ఘచతురస్రాకార కనుపాపలు ఉంటాయి. అవి విశాలమైన ప్రాంతాన్ని చూడటానికి, ప్రమాదాన్ని సులభంగా గుర్తించడానికీ సహాయపడతాయి.

