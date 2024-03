బోర్డర్‌ కోలి బ్రీడ్‌కి చెందిన మెస్సీ అనే కుక్క నటించిన 'అనాటమీ ఆఫ్‌ ఎ ఫాల్‌' అనే సినిమా ఆస్కార్స్‌ 2024కి నామినేట్‌ అయ్యింది. అయితే ఆ మూవీకి అవార్డులు రాకపోయినా ఈ కుక్క మంచి ఆకర్షణగా నిలిచింది. ముఖ్యంగా దాని హావభావాలతో అందర్నీ కట్టిపడేసింది. ఆ మూవీతో 2023లో మంచి స్టార్‌డమ్‌ తెచ్చుకున్న ఈ కుక్క ఈ ఏడాది ఆస్కార్‌ అవార్డుల్లో మాత్రం అందరి అటెన్షన్‌ తనవైపుకి తిప్పుకుని మరీ హైలెట్‌గా నిలిచింది.

ఈ వేడుకలకు ఆ మెస్సీ డాగ్‌ బో టై ధరించి హుందాగా వచ్చింది. ఈ కార్యక్రమంలో 'ఓపెన్‌ హైమర్‌' మూవీ పలు అవార్డులు దక్కించుకుంది. ఈ చిత్రంలో రాబర్డ్‌ డౌనీ జూనియర్‌ పాత్రలో అలరించిన ఐరన్‌ మ్యాన్‌ నటుడుకి ఉత్తమ సహాయ నటుడిగా అవార్డు వచ్చింది. అయితే ఈ ఆస్కార్‌ వేడుకకు హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తున్న జిమ్మీ కిమ్మెల్‌ ఆ అవార్డుని ప్రకటించగానే.. మెస్సీ తన ముందరి కాళ్లతో తప్పట్లుకొడతూ అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచింది. దీంతో హెస్ట్‌ జిమ్మీ ఆ కుక్క ఆటిట్యూడ్‌ని హైలెట్‌ చేస్తూ మెచ్చుకున్నాడు.

the dog from anatomy of a fall looks just like cillian murphy when he's in a public place and needs to socialize, so cute of him. i love you messi pic.twitter.com/cR7vPzoNkp

— pau la 🦢 (@sexiestlawyer) March 11, 2024