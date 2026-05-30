కోముసుబి దెబ్బ ఓజెకి చిత్తు

విల్ పవర్
పిల్లలూ... ఇది సుమో పోటీ. అంటే జపాన్ కుస్తీ పోటీ. అక్కడ ‘సమ్మర్ గ్రాండ్ సుమో టోర్నమెంట్’ జరుగుతోంది. ఈ పోటీలో ‘ఓజెకి’ కిరిషిమానును ‘కోముసుబి’ వాకాతకకాగె మట్టికరిపించాడు.
ఇది పెద్ద విశేషమే. ‘ఓజెకి’, ‘కోముసుబి’ అనేవి సుమో వీరుల ర్యాంకులు. ఓజెకి అంటే సెకండ్ ర్యాంక్ లాంటివాడు. చాలా పెద్ద ఫైటర్. కోముసుబి అంటే 4వ ర్యాంక్. కొంచెం చిన్న ర్యాంక్. ఇక్కడ 4వ ర్యాంక్ పిల్లాడు 2వ ర్యాంక్ అన్నయ్యని ఓడించేశాడు. క్రికెట్లో బంగ్లాదేశ్ ఇండియాని ఓడిస్తే ఎలా ఉంటుందో అలాంటిది!
ఫోటోలో కుడివైపున ఉన్నది పెద్ద వీరుడు (కిరిషిమానును). అతన్ని నెడుతున్నవాడు చిన్న వీరుడు (వాకాతకకాగె). పోటీలో చిన్నవీరుడు గెలిచాడు. కాబట్టి మనం గట్టిగా పట్టుపడితే ఎవరినైనా ఓడించగలం. గుర్తు పెట్టుకోండి.