 ఇది ఫ్యామిలీ ఫ్లైట్‌..! | IndiGo Pilot Welcoming Family As They Board Flight Goes Viral | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇది ఫ్యామిలీ ఫ్లైట్‌..!

Sep 10 2025 11:09 AM | Updated on Sep 10 2025 11:09 AM

IndiGo Pilot Welcoming Family As They Board Flight Goes Viral

‘మా అమ్మాయి పైలట్‌’ ‘నా మనవరాలు పైలట్‌’ అని చెప్పుకోవడంలో సంతోషం ఉంది. అంతకంటే ఎక్కువ సంతోషం ఆమె నడుపుతున్న విమానంలో ప్రయాణించడంలో ఉంది. ఇండిగో పైలట్‌ తనిష్క ముగ్దల్‌ తల్లిదండ్రులు, తాత, అమ్మమ్మలకు విమానం ఎక్కడం అదే మొదటి సారి. అది తమ ఇంటి ఆడబిడ్డ నడిపే విమానం. 

యూనిఫామ్‌లో ఉన్న తనిష్క ఆనందబాష్పాలతో అమ్మా,నాన్నలు, తాత,అమ్మమ్మలకు ఇండిగో విమానంలో స్వాగతం పలుకుతున్న వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయింది. ఈ వీడియో క్లిప్‌లో భారీ సంభాషణలు, గ్రాఫిక్స్‌ హంగామా లేకపోవచ్చు. భావోద్వేగాలే బలం అయ్యాయి.

ఈ వీడియోను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్‌ చేస్తూ...‘అమ్మానాన్నల ప్రోత్సాహం, చేసిన ప్రార్థనలు, చేసిన త్యాగాలు నేను పైలట్‌ కావడానికి తోడ్పడ్డాయి’ అని రాసింది తనిష్క. ‘ఆ తల్లిదండ్రుల కళ్లలో ఎంత సంతోషం కనిపిస్తుందో చూడండి’

‘పిల్లలు మంచి స్థాయికి వెళ్లినప్పుడు, ఆ స్థాయిని కళ్లారా చూసినప్పుడు, వారికి అంతకు మించిన శక్తి ఏముంటుంది!’ ‘మనం ఎంత పెద్ద స్థాయికి వెళ్లినా తల్లిదండ్రులను ఎప్పుడూ గుండెలో పెట్టుకోవాలి’... ఇలాంటి కామెంట్స్‌ ఎన్నో నెటిజనుల నుంచి వచ్చాయి.

 

(చదవండి: విలేజ్‌ సైంటిస్ట్‌ బనిత)

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఇదే నా బెస్ట్ లైఫ్.. త్రిష పోస్ట్ వైరల్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఫిల్మ్‌ఫేర్ గ్లామర్ అవార్డ్ వేడుకలో బాలీవుడ్ బ్యూటీస్ (ఫొటోలు)
photo 3

అ‍త్తారిల్లు, భర్తతో టూర్స్.. నటి అభినయ ఆగస్ట్ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

ఆసియా కప్‌-2025కి రె‘ఢీ’ అంటున్న కెప్టెన్లు.. హైలైట్‌గా సూర్య (ఫొటోలు)
photo 5

ఏపీలో కదం తొక్కిన రైతులు (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Mass Warning To Chandrababu Naidu 1
Video_icon

ర్యాలీలు చేస్తే కేసులు పెడ్తావా?.. బాబుకు జగన్ మాస్ వార్నింగ్
Apples iPhone 17 Series Released 2
Video_icon

ఐఫోన్ 17 వచ్చేసింది.. ఫీచర్లు, ధరలు ఇలా..!
Simhachalam Appanna Jewellery Controversy 3
Video_icon

విశాఖ సింహాచలం అప్పన్న బంగారు ఆభరణాలకు శఠగోపం
Chandrababu Super Six Success Meet In Anantapur 4
Video_icon

Chandrababu: సభకు వస్తేనే సంక్షేమ పథకాలిస్తామని గ్రామాల్లో చాటింపు
YS Jagan Sensational Press Meet On Chandrababu Anarchy 5
Video_icon

Watch Live: కూటమి అరాచకాలపై వైఎస్ జగన్ కీలక ప్రెస్ మీట్
Advertisement
 