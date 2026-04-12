'ఫేస్‌ పౌడర్‌' వెనుక ఇంత స్టోరీ ఉందా..!

పొద్దున్నే స్కూల్కి లేదా ఉద్యోగాలకో, ఫంక్షన్లకో వెళ్ళేముందు ముఖానికి పౌడర్ రాసుకుంటారా? ఇలా రాసుకోవడం ఎలా మొదలైంది? అసలు ఫేస్ పౌడర్ కథేంటి అని ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? ఈ పౌడర్ ప్రాచీన ఈజిప్ట్ నుండి వచ్చింది. పురావస్తు అవశేషాలు, రసాయన విశ్లేషణల ప్రకారం క్రీ.పూ.2000–1200 మధ్య కాలంలో అప్పటి ప్రజలు ముఖానికి పౌడర్ రాసుకున్నట్లు చరిత్రకారులు గుర్తించారు.
ప్రాచీన ఈజిప్షియన్ల సమాధుల్లో దొరికిన సౌందర్య సాధనాల్లో పౌడర్ కూడా ఉండటం విశేషం. ఆ రోజుల్లో పురుషులు, మహిళలు తమ చెంపల కోసం ఎర్ర గైరిక్ నుండి తయారు చేసిన పౌడర్ బ్లష్ను ఉపయోగించేవారు. ముఖానికి వేసుకునే పౌడర్కు ఔషధ ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయని ఆ రోజుల్లో భావించేవారు.
ఆధునిక కాలంలో మేకప్ను స్థిరపరచడానికి, చర్మాన్ని మెరిచేలా చేయడానికి పౌడర్ను ఉపయోగిస్తారు. 1980లు మరియు 90లలో పౌడర్ చివరకు మేకప్ను సెట్ చేయడానికి ఒక ముఖ్యమైన వస్తువుగా మారింది. ఈ రోజుల్లో చాలామంది పౌడర్ కచ్చితంగా వాడుతున్నారు.
ఫేస్ పౌడర్లు రెండు ప్రధాన రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి లూజ్ పౌడర్. ఇది జిడ్డు చర్మంలోని అదనపు తేమను పీల్చుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. మరొకటి ప్రెస్డ్ పౌడర్. ఇది మచ్చలను కప్పిపుచ్చడానికి పనికొస్తుంది.
