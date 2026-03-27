రయ్‌ రయ్‌..నాలుగు చక్రాల సైకిలోయ్‌!

తమిళనాడు వెల్లూరులోని వాణివిద్యాలయంలో పదవతరగతి చదువుతున్న శబరివాసన్ నాలుగు చక్రాల సైకిల్ తయారుచేసి ‘ఆహా!’ అనిపించుకున్నాడు. వృథాగా పడి ఉన్న వస్తువులతో ఈ నాలుగు చక్రాల సైకిల్ను తయారుచేయడం విశేషం.
‘ఎవరి సలహాలు, సూచనలు తీసుకోకుండానే మా అబ్బాయి ఈ సైకిల్ను తయారుచేశాడు’ అని సంబరపడిపోతున్నాడు శబరివాసన్ తండ్రి కతిర్వేల్. ఆయన క్రేన్ ఆపరేటర్గా పనిచేస్తున్నాడు. శబరివాసన్కు సైకిల్ నుంచి కారు వరకు రకరకాల వాహనాల గురించి ఆసక్తి. వాటిలో ఏ భాగాలు ఉంటాయి? అది ఎలా పనిచేస్తుంది?... మొదలైన వివరాలు తెలుసుకోవడం అంటే ఇష్టం. ఆ ఇష్టమే నాలుగు చక్రాల సైకిల్ తయారుచేయడానికి కారణం అయింది.
అందుబాటులో ఉన్న వస్తువులతోనే రకరకాల వాహనాలు తయారుచేసిన వ్యక్తుల వీడియోలు తరచుగా చూసేవాడు. ఆ సమయంలోనే తనకు కూడా కొత్తగా ఏదైనా చేయాలనే ఆలోచన వచ్చింది. విరిగిపోయిన కుర్చీలు, పాత టైర్లు, స్పేర్ ట్యూబ్లను సేకరించి నాలుగు చక్రాల సైకిల్ను తయారు చేశాడు. ఈ వాహనాన్ని తయారుచేయడానికి నెలరోజుల సమయం పట్టింది.‘నేను తయారుచేసిన నాలుగు చక్రాల సైకిల్ను చాలామంది మెచ్చుకోవడం సంతోషంగా ఉంది. భవిష్యత్లో మరిన్ని కొత్త వాహనాలు తయారుచేస్తాను’ అని ధీమాగా అంటున్నాడు శబరివాసన్.
