చండీగఢ్‌: అతి పెద్ద ట్రక్‌ అదుపుతప్పి బోల్తా పడటంతో పక్కనే వస్తున్న కారు దారుణంగా ధ్యంసంమైంది. ఈ ఘటనలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు మృతి చెందారు. ఈ ప్రమాదం పంజాబ్‌లోని బెహ్రామ్‌ వద్ద జరిగింది. ఈ మేరకు 18 చక్రాల భారీ ట్రక్‌ మితిమీరిన వేగంతో రహదారిపై వస్తూ.. అకస్మాత్తుగా మలుపు తీసుకోవడంతో ఒక్కసారిగా బ్యాలెన్స్‌ కోల్పోయి బోల్తా పడింది. దీంతో అదే సమయంలో ఆ రహదారిపై రెండు వాహనాలు వస్తున్నాయి.

ఐతే ఒక కారు కొద్దిలో తప్పించుకుంటే మరో వాహానం ఈ ట్రక్‌ కింద పడి నుజ్జునుజ్జు అయిపోయిది. ఈ ప్రమాదంలో ఒక జంట వారి కొడుకు అక్కడికక్కడే చనిపోగా మరొకరు తీవ్రగాయాల పాలయ్యారు. ఈ ఘటన మొత్తం అక్కడే ఉన్న​ నససీఫుటేజ్‌లో రికార్డు అవ్వడంతో వెలుగు చేసింది. ఆ వీడియోలో ఈ ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే వారిని రక్షించేందుకు ఒక్కరు కూడా రాకపోవడం బాధాకరం. పోలీసులు తన ర్యాష్‌ డ్రైవింగ్‌తో ఈ ప్రమాదానికి కారుకుడైన ట్రక్‌ డ్రైవర్‌ మేజర్‌సింగ్‌పై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేయడం ప్రారంభించారు.

#Punjab - Three people were killed in a road accident near Behram on #Phagwara-Banga road. 🥺 #Punjab #accident pic.twitter.com/UreDU2ou9W

— Harish Deshmukh (@DeshmukhHarish9) September 13, 2022