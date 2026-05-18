 రూపాయి పతనం.. 70 ఏళ్లలో 9 సార్లు! | Why India Still Struggles With Dollar Shortages
May 18 2026 3:16 PM | Updated on May 18 2026 3:39 PM

Why India Still Struggles With Dollar Shortages

తాజాగా నెదర్లాండ్స్‌ పర్యటనలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ భారతీయులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ చేసిన వ్యాఖ్యలు దేశ ఆర్థిక స్థితిగతులపై తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి. ‘సామూహిక పేదరికం తిరిగి రావడం’, ‘విపత్తుల దశాబ్దం’ (డికేడ్‌ ఆఫ్‌ డిజాస్టర్స్‌) అంటూ ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. దీనికి ముందే దేశీయంగా చమురు, బంగారం దిగుమతులను తగ్గించుకోవాలని, విదేశీ వస్తువులపై ఆధారపడటం మానుకోవాలని ఆయన భారతీయులకు పిలుపునిచ్చారు.

ఈ వ్యాఖ్యలు వినగానే మనకు పాత రోజులు గుర్తొస్తాయి. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఒక రకమైన సంక్షోభంలోకి ప్రవేశించినప్పుడల్లా.. ప్రధానులు దేశభక్తిని మేల్కొలిపి విదేశీయుల నుంచి కొనుగోళ్లు తగ్గించుకోమని కోరడం పరిపాటిగా మారింది.

70 ఏళ్లలో 9 సార్లు!

మన ఆర్థిక చరిత్రను పరిశీలిస్తే ఒక విషయం అర్థం అవుతుంది. 1955, 1965, 1974, 1980, 1991, 1998, 2012, 2020.. ఇప్పుడు 2026. గడిచిన 70 ఏళ్లలో ఏకంగా తొమ్మిది సార్లు దేశం ఇదే తరహా డాలర్ల కొరతను, చెల్లింపుల సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంది. దేశీయంగా ఉన్న సప్లై గ్యాప్ (సరఫరా లోటు)ను భర్తీ చేయడానికి అవసరమైన డాలర్లు మన వద్ద లేకపోవడమే వీటికి మూలకారణం.

1972 వరకు ప్రధాన లోటు ఆహార ధాన్యాల్లో ఉండేది. ‍క్రమంలో దాన్ని అధిగమించే స్థాయికి చేరుకోగలిగాం. 1980 తర్వాత ఈ లోటు ఇంధనం (చమురు, గ్యాస్) రూపంలోకి మారింది. మన పొరుగు దేశమైన చైనాకు కూడా ఈ రెండు లోటూ ఉన్నాయి. కానీ, వారు ఈ డాలర్ల సంక్షోభాన్ని మనకంటే మెరుగ్గా నిర్వహించగలిగారు. ఈ పరిస్థితిలో.. మన దేశంలో ఈ సరఫరా లోటు దశాబ్దాలుగా ఎందుకు కొనసాగుతోంది? మనం ఈ డాలర్ల కొరతను ఎందుకు అధిగమించలేకపోతున్నాం? అనే కీలక ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి.

హరిత విప్లవం విజయం.. పారిశ్రామిక రంగంలో ఎందుకు సాధ్యం కాలేదు?

వ్యవసాయ రంగంలో ఉన్న లోటును మనం హరిత విప్లవం ద్వారా విజయవంతంగా అధిగమించాం. స్వయంసమృద్ధిని సాధించాం కాబట్టే, 1979లో వచ్చిన తీవ్ర కరువు ప్రభావం 1980 నాటికి దేశంపై పడకుండా నిలిచింది. కానీ, ఇంధన లోటును మాత్రం గత 45 ఏళ్లుగా మనం పరిష్కరించలేకపోయాం. చమురు కొనడానికి డాలర్లు కావాలి, ఆ డాలర్లు రావాలంటే ఎగుమతులు పెరగాలి. కానీ మన ఎగుమతులు ఎప్పుడూ అంతంత మాత్రమే.

ఇంధన విధానంలో లోపం

మన దేశంలో బొగ్గు నిల్వలు పుష్కలంగా ఉన్నప్పటికీ పర్యావరణ కారణాల వల్ల దాన్ని పక్కనబెట్టి చమురు, గ్యాస్ వంటి ఇతర హైడ్రోకార్బన్లపై ఆధారపడ్డాం. ఇది మన ఇంధన సంక్షోభాన్ని మరింత పెంచింది. దీనికంటే ముఖ్యమైన మరో కారణం.. గత 60 ఏళ్లుగా మన పాలకులు అనుసరించిన అస్తవ్యస్త పారిశ్రామిక విధానాలు. పారిశ్రామిక వస్తువులను ఎగుమతి చేసే స్థాయికి ఎదగాల్సింది పోయి, వాటిని భారీగా దిగుమతి చేసుకునే స్థితికి చేరుకున్నాం. ఫలితంగా డాలర్ల సంపాదన తగ్గిపోయింది.

సంక్షోభం రావడం.. మళ్లీ మర్చిపోవడం!

ప్రతిసారీ సంక్షోభం తీవ్రమైనప్పుడు ప్రభుత్వం డాలర్లను పొదుపు చేయమని చెప్తుంది. ఆ సమయానికి ఆ నిర్ణయం సరైనదే అనిపించినా దీర్ఘకాలికంగా చూస్తే ఇది అత్యంత హాస్యాస్పదమైన వ్యూహం. సంక్షోభం తొలిగిపోగానే మనం ఆ సమస్యను పూర్తిగా మర్చిపోయి విజయం సాధించామంటూ వీధుల్లో వేడుకలు చేసుకుంటాం. మళ్లీ కొన్నాళ్లకు అదే తప్పు చేస్తాం. ఈ దుస్థితి చూసి చాలా మంది ఆర్థికవేత్తలు తలలు పట్టుకుంటున్నారు.

ఈ సమస్య పరిష్కారానికి గతంలో డజనుకు పైగా ఉన్నత స్థాయి కమిటీలు వేయడంతో చాలా సిఫార్సులు వచ్చాయి. కానీ క్షేత్రస్థాయిలో సాధించింది శూన్యం. దీనికి ఎవరిని నిందించాలి? రాజకీయ నాయకులనా, బ్యూరోక్రాట్లనా, పారిశ్రామికవేత్తలనా, గత వ్యూహకర్తలనా? సమాధానం ఒక్కటే.. వ్యవస్థలో అందరూ భాగస్వాములే అయినప్పుడు ఎవరి ఒక్కరినో బాధ్యులను చేయలేం.

ప్రజాస్వామ్యం వర్సెస్ ఆర్థిక వృద్ధి

ఆర్థికవేత్త వాల్టర్ రోస్టో 1960లో తన ‘స్టేజెస్‌ ఆఫ్‌ ఎకనామిక్‌ గ్రోత్‌’ పుస్తకంలో రాజకీయ వ్యవస్థల గురించి ప్రస్తావించలేదు. కానీ, రాజకీయాలు, ముఖ్యంగా ఎన్నికల రాజకీయాలు ఆర్థిక ఫలితాలను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తాయని చెప్పారు. చరిత్రను పరిశీలిస్తే ఒక చేదు నిజం కనిపిస్తుంది. దశాబ్దాల తరబడి అత్యధిక ఆర్థిక వృద్ధి రేటును మూటగట్టుకున్న దేశాల్లో ప్రజాస్వామ్య పద్ధతులు ఉండవు. అవి ప్రజాస్వామ్య దేశాలుగా మారిన మరుక్షణమే వాటి వృద్ధి రేటు మందగిస్తుంది.

ఆర్థిక నమూనాప్రధాన లక్షణంవృద్ధి రేటు
హక్కుల ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థప్రజల హక్కులు, ఉచితాలు, రాయితీలకు ప్రాధాన్యతతక్కువ, అస్థిరమైన వృద్ధి
బాధ్యతల ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థజాతీయ ప్రయోజనాలు, ఉత్పత్తి, క్రమశిక్షణకు ప్రాధాన్యతస్థిరమైన, అత్యధిక వృద్ధి

భారతదేశం ఎప్పటికీ ‘హక్కుల ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థ’ గానే కొనసాగుతుంది. అలాంటప్పుడు గత 70 ఏళ్ల తప్పులను పునరావృతం చేయకుండా ఎలా ఉండాలన్నదే మన ముందున్న ప్రశ్న.

ఆలోచన విధానం మారకపోతే..

ఈ గందరగోళాన్ని ఎలా చక్కదిద్దాలో అందరికీ తెలుసు. గత నాలుగు దశాబ్దాలుగా పరిష్కారాలు మన కళ్లముందే ఉన్నాయి. కానీ వాటిలో కొన్నింటిని మాత్రమే అమలు చేసి, మెజారిటీ సూచనలను పక్కనబెట్టాం. ఒకేసారి డజన్ల కొద్దీ భిన్నమైన లక్ష్యాలను పెట్టుకుని అన్నింటికీ సమాన ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం వల్ల.. కుక్క తన తోకను తాను పట్టుకోవడానికి తిరిగినట్లు ఉంది. శ్రమ ఎక్కువ.. ఫలితం తక్కువ.

ప్రస్తుత దశాబ్దం విపత్తులతోనే సాగుతోంది, మున్ముందు మరిన్ని సవాళ్లు రావచ్చు. కానీ, మన పాలకుల ఆలోచనా విధానం, ఆర్థిక విధానాలు సరైన దిశలో ఉండి ఉంటే.. ఈ విపత్తులు దేశాన్ని సామూహిక పేదరికం వైపు నెట్టేంత ప్రమాదకరంగా మారేవి కావు. ఇప్పటికైనా తాత్కాలిక ఉపశమన చర్యలు పక్కనపెట్టి ఎగుమతులను పెంచే దీర్ఘకాలిక పారిశ్రామిక, ఇంధన సంస్కరణలపై దృష్టి పెట్టకపోతే.. రాబోయే రోజుల్లో డాలర్ మన ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఒక శాపంగానే మిగిలిపోతుంది.

మార్పునకు ప్రతిపాదనలు..

ఇంధన వ్యూహంలో మార్పు

సింహభాగం మన డాలర్లన్నింటినీ మింగేస్తోంది చమురు దిగుమతులే. దీనిని అడ్డుకోవడానికి కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి. మన వద్ద బొగ్గు నిల్వలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. పాత పద్ధతుల్లో బొగ్గును వాడితే కాలుష్యం పెరుగుతుంది కాబట్టి, ‘క్లీన్ కోల్ టెక్నాలజీ’పై భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టాలి. రవాణా రంగంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ వైపు దేశీయ రవాణా రంగాన్ని వేగంగా మళ్లించాలి. దీనివల్ల ముడిచమురు దిగుమతుల భారం సగానికి పైగా తగ్గుతుంది.

అసెంబ్లింగ్ నుంచి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వైపు..

ప్రస్తుతం మనం మొబైల్ ఫోన్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్ దేశంలోనే తయారు చేస్తున్నామని చెప్పుకుంటున్నాం. కానీ, వాటి విడిభాగాలను చాలా వరకు చైనా నుంచే దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం. దీనివల్ల డాలర్లు బయటకు పోతూనే ఉన్నాయి. కేవలం అసెంబ్లింగ్ చేయడం కాదు, చిప్స్(సెమీకండక్టర్లు), ఇతర ప్రాథమిక విడిభాగాలను దేశీయంగానే తయారు చేసేలా పారిశ్రామిక నమూనా మారాలి. తైవాన్, దక్షిణ కొరియా, చైనా తరహాలో.. ప్రపంచ మార్కెట్లే లక్ష్యంగా వస్తువుల నాణ్యతను పెంచి ఎగుమతిదారులకు అండగా నిలవాలి. అప్పుడే డాలర్ల నిల్వలు పెరుగుతాయి.

రాయితీల నుంచి ఉపాధి కల్పన వైపు..

ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఓట్ల కోసం ఉచితాలు, రాయితీలు ఇవ్వడం పూర్తిగా ఆపడం సాధ్యం కాకపోవచ్చు. కానీ, వాటి శైలి మారాలి. ఉత్పాదకతతో కూడిన సాయం అందించాలి. ప్రజలకు కేవలం నగదు బదిలీలు చేయడం కంటే వారిని నైపుణ్యవంతులుగా మార్చే కార్యక్రమాలకు నిధులు కేటాయించాలి. హరిత విప్లవంతో కేవలం ధాన్యం పండించడం నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు ఆ పంటలను ప్రాసెస్ చేసి విదేశాలకు ఎగుమతి చేసే స్థాయికి రైతులను, పరిశ్రమలను ప్రోత్సహించాలి.

ఒకేసారి 50 లక్ష్యాలను పెట్టుకుని దేనికీ న్యాయం చేయలేకపోవడం కంటే.. ప్రభుత్వం తన పూర్తి శక్తినంతటినీ ఇంధన స్వయంసమృద్ధి, ఉత్పాదక ఎగుమతులు అనే అంశాలపై దృష్టి కేంద్రీకరించాలి.

