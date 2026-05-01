 వొడాఫోన్‌ ఐడియాకి భారీ ఊరట | Vodafone-Idea Gets Lifeline Govt Slashes AGR Dues Offers 15 Year Relief Plan | Sakshi
వొడాఫోన్‌ ఐడియాకి భారీ ఊరట

May 1 2026 8:03 AM | Updated on May 1 2026 8:24 AM

Vodafone-Idea Gets Lifeline Govt Slashes AGR Dues Offers 15 Year Relief Plan

టెలికం సంస్థ వొడాఫోన్‌ ఐడియాకి కేంద్రం భారీ ఊరటనిచ్చింది. ఏజీఆర్‌ (సవరించిన స్థూల ఆదాయం) బాకీలను పునసమీక్షించిన తర్వాత 27 శాతం మేర తగ్గించింది. దీనితో కంపెనీ కట్టాల్సిన బాకీ రూ.64,046 కోట్లకు దిగివచ్చింది. దీన్ని చెల్లించేందుకు అయిదేళ్ల మారటోరియం కూడా లభించింది. అటుపైన పదేళ్ల వ్యవధిలో రెండు రకాలుగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

2031–32 నుంచి 2034–35 వరకు ఏటా కనీసం రూ.100 కోట్లు చొప్పున కట్టాలి. ఆ తర్వాత మిగతా మొత్తాన్ని 2035–36 నుంచి 2040–41 మధ్య కాలంలో ఆరేళ్ల వ్యవధిలో ఏటా సమాన వాయిదాల్లో చెల్లించాలి. కంపెనీ కట్టాల్సిన బాకీలను కొన్నాళ్లు ఫ్రీజ్‌ చేస్తూ కేంద్ర క్యాబినెట్‌ 2025 డిసెంబర్‌ 31న ప్యాకేజీనిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. అప్పటికి సంస్థ కట్టాల్సిన మొత్తాన్ని రూ. 87,695 కోట్లుగా నిర్ణయించారు. 

అయితే, మరోసారి మదింపు చేసిన మీదట తుది మొత్తాన్ని నిర్ణయించే బాధ్యతను టెలికం శాఖకు (డాట్‌) కమిటీ అప్పగించారు. తాజాగా డాట్‌ కమిటీ ఈ మేరకు బాకీలను ఖరారు చేసినట్లు స్టాక్‌ ఎక్స్ఛేంజీలకు వొడాఫోన్‌ ఐడియా తెలియజేసింది.

ఇదీ చదవండి: కెరీర్ వృద్ధికి ‘వన్ మంత్’ టెస్ట్

Photos

View all
photo 1

భారీ వర్షం : బెంగళూరు అతలాకుతలం (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుచానూరు : వైభవంగా శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి వసంతోత్సవాలు (ఫోటోలు)
photo 3

మల్లెపూల దండలతో సురేఖవాణి బర్త్ డే వేడుక.. ఢిఫరెంట్‌ లుక్‌లో కనిపించిన నటి (ఫోటోలు)
photo 4

రికార్డుల రారాజు రోహిత్ శర్మకు బర్త్‌డే విషెస్ (ఫోటోలు)
photo 5

తిరుమలలో ఘనంగా బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్, కావ్యల పెళ్లి (ఫోటోలు)

Video

View all
We Cannot Provide West Bengal Exit Poll Results 2026 1
Video_icon

ఎగ్జిట్ పోల్ ఇవ్వలేం, Axis My India రియాక్షన్

YSRCP Manohar Reddy Shocking Facts About TDP Fake Arrests 2
Video_icon

కూటమి నేతల ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్! అక్షరం మార్పు లేకుండా మక్కికి మక్కీ
Sajjala Ramakrishna Reddy Key Meeting with YSRCP Leaders At Tadepalle 3
Video_icon

Sir పేరుతో అధికార పక్షం చేసే అవకతవకలు, మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి
Cabinet Sanctioned ₹2,540 crore For Amaravati Development works 4
Video_icon

టీడీపీ ఆఫీసులకు భూ కేటాయింపు.. అమరావతి పేరుతో ఏపీ సర్కార్ మరో దుబారా
RS Praveen Kumar Key Comments On Phone Tapping Case 5
Video_icon

ప్రైవేట్ హ్యాకర్లను తెచ్చి ఫోన్లు ట్యాప్ చేస్తున్నారు
