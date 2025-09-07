సముద్ర గర్భంలో కేబుల్స్ కట్: ఇంటర్నెట్ సేవలకు అంతరాయం

ఎర్ర సముద్రంలో.. సముద్రగర్భ కేబుల్స్ తెగిపోవడంతో ఆసియా, మధ్యప్రాచ్య ప్రాంతాలలో ఇంటర్నెట్ సేవలకు ఆదివారం అంతరాయం ఏర్పడింది. దీనికి ప్రధాన కారణమేమిటో స్పష్టంగా వెల్లడికాలేదు.
ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ను పర్యవేక్షించే గ్లోబల్ వాచ్డాగ్ నెట్బ్లాక్స్, ఎర్ర సముద్రంలో వరుస సబ్సీ కేబుల్ అంతరాయాలు భారతదేశం, పాకిస్తాన్తో సహా అనేక దేశాలలో కనెక్టివిటీని దెబ్బతీశాయని నివేదించింది. అయితే సౌదీ అరేబియాలోని జెడ్డా సమీపంలోని ఆగ్నేయాసియా-మిడిల్ ఈస్ట్-వెస్ట్రన్ యూరప్ 4 (ఎస్ఎండబ్ల్యు4), ఇండియా-మిడిల్ ఈస్ట్-వెస్ట్రన్ యూరప్ (ఐఎంఈడబ్ల్యుఈ) కేబుల్ వ్యవస్థలను ప్రభావితం చేసే వైఫల్యాలను ఇది గుర్తించింది.
ఎస్ఎండబ్ల్యు4ను.. టాటా గ్రూప్లో భాగమైన టాటా కమ్యూనికేషన్స్ నిర్వహిస్తుండగా, ఐఎంఈడబ్ల్యుఈను ఆల్కాటెల్-లూసెంట్ పర్యవేక్షించే కన్సార్టియం నిర్వహిస్తోంది. ఇంటర్నెట్ అంతరాయాల గురించి ఈ రెండు కంపెనీలు స్పందించలేదు. అయితే పాకిస్తాన్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ కో. లిమిటెడ్ శనివారం ఒక ప్రకటనలో కోతలను ధృవీకరించింది. యూఏఈలో ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని డు అండ్ ఎటిసలాట్ నెట్వర్క్ల వినియోగదారులు కూడా ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ గురించి ఫిర్యాదు చేశారు. అయితే సౌదీ అరేబియాలోని అధికారులు దీనిపై స్పందించలేదు.
కేబుల్స్ తెగిపోవడానికి కారణం
ప్రపంచ ఇంటర్నెట్ మౌలిక సదుపాయాలలో కీలకమైన భాగమైన జలాంతర్గామి కేబుల్స్.. అప్పుడప్పుడు ఓడ యాంకర్లు లేదా ఉద్దేశపూర్వక దాడులకు గురవుతాయి. ఇదే ఇంటర్నెట్ సమస్యకు కారణమవుతుంది. దీనిని మరమ్మతులు చేయాలంటే వారాల సమయం పడుతుంది. అంతే కాకుండా నష్టాన్ని గుర్తించి సరిచేయడానికి ప్రత్యేక నౌకలు అవసరం.