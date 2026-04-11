ప్రముఖ ఫుడ్, గ్రొసరీ డెలివరీ దిగ్గజం 'స్విగ్గీ' (Swiggy)లో కీలక మార్పు చోటుచేసుకుంది. ఆ సంస్థ సహ వ్యవస్థాపకుడు, ఇన్నోవేషన్ హెడ్ నందన్ రెడ్డి తన ఎగ్జిక్యూటివ్ పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. తన సొంత వెంచర్ను ప్రారంభించే ఉద్దేశంతోనే ఆయన ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం.
వ్యవస్థాపక త్రయంలో మిగిలింది ఒక్కరే..
శ్రీహర్ష మజేటీ, రాహుల్ జైమినిలతో కలిసి నందన్ రెడ్డి స్విగ్గీని స్థాపించారు. వీరిలో రాహుల్ జైమిని ఇప్పటికే 2020లో కంపెనీ నుంచి తప్పుకోగా, ఇప్పుడు నందన్ రెడ్డి కూడా వైదొలగడంతో వ్యవస్థాపక బృందంలో శ్రీహర్ష మజేటీ మాత్రమే మిగిలారు. "బెంగళూరులో ఒక చిన్న ప్రాంతంలో మొదలైన స్విగ్గీ నేడు దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించడంలో నందన్ కృషి వెలకట్టలేనిది. ఆయన దార్శనికత మా కంపెనీ డీఎన్ఏలోనే ఉంది" అని కంపెనీ సీఈవో శ్రీహర్ష ఈ సందర్భంగా కొనియాడారు.
బోర్డులో కొత్త ముఖాలు
నందన్ రెడ్డి నిష్క్రమణతో పాటు బోర్డు సభ్యుల్లోనూ స్విగ్గీ పలు మార్పులు చేపట్టింది. గతంలో 'ఇన్స్టామార్ట్' బాధ్యతలు చూసిన ఫణి కిషన్ అడెపల్లి ఇప్పుడు బోర్డు డైరెక్టర్గా బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. ప్రస్తుతం ఈయన చీఫ్ గ్రోత్ ఆఫీసర్గా ఉన్నారు. ఇక కంపెనీ చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ (CFO) రాహుల్ బోత్రా కూడా బోర్డులో చేరనున్నారు. మరోవైపు రెనాన్ డి కాస్ట్రో అల్వెస్ పింటో ప్రోసస్ వెంచర్స్ ప్రతినిధిగా బోర్డులోకి రానున్నారు.
పెట్టుబడిదారుల హక్కుల్లో మార్పులు
కంపెనీ తన 'ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్'ను సవరిస్తూ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఫైలింగ్లో కీలక విషయాలను వెల్లడించింది. దీని ప్రకారం.. గతంలో డైరెక్టర్లను నామినేట్ చేసే హక్కులు కలిగి ఉన్న యాక్సెల్, సాఫ్ట్ బ్యాంక్ వంటి సంస్థల హక్కులను కంపెనీ తొలగించింది. గ్రూప్ సీఈఓ శ్రీహర్ష మజేటీకి బోర్డు సభ్యులను నామినేట్ చేసే అధికారాన్ని కల్పించారు. దీనివల్ల కంపెనీ నిర్ణయాధికారాల్లో మేనేజ్మెంట్కు పట్టు పెరగనుంది.
ప్రస్తుతం ప్రతిపాదించిన ఈ మార్పులన్నీ వాటాదారుల ఆమోదం పొందిన తర్వాత అమల్లోకి వస్తాయి. ఐపీఓ (IPO) దిశగా అడుగులు వేస్తున్న తరుణంలో స్విగ్గీలో జరుగుతున్న ఈ అంతర్గత మార్పులు ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి.