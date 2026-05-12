భారతీ ఎంటర్ప్రైజెస్ వ్యవస్థాపకుడు, ఛైర్మన్ సునీల్ భారతీ మిట్టల్కు ప్రతిష్టాత్మకమైన 'సీఐఐ ప్రెసిడెంట్స్ అవార్డ్ ఫర్ లైఫ్టైమ్ అచీవ్మెంట్' పురస్కారం లభించింది. ఢిల్లీలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ చేతుల మీదుగా ఆయన ఈ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు. భారత ఆర్థిక పురోగతికి మరియు పారిశ్రామిక రంగానికి సునీల్ మిట్టల్ అందించిన విశేష సేవలకు గుర్తింపుగా ఈ అవార్డును ప్రదానం చేశారు.
ఈ సందర్భంగా సునీల్ మిట్టల్ మాట్లాడుతూ కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ చేతుల మీదుగా అవార్డును స్వీకరించడం చాలా ఆనందంగా ఉందన్నారు. 2007లో తాను సీఐఐ అధ్యక్షుడిగా పనిచేసిన కాలాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ, దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో సీఐఐ కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని కొనియాడారు. భారతీయ పరిశ్రమలు విదేశీ దిగుమతులపై (ముఖ్యంగా బంగారం) ఆధారపడటం తగ్గించి, స్వదేశీ పెట్టుబడులు, తయారీ (Make in India) పై దృష్టి పెట్టాలని ఆయన సూచించారు.
అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు (ముఖ్యంగా మధ్యప్రాచ్యం) ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఒత్తిడి తెస్తున్నాయని, ఇలాంటి సమయంలో ప్రధాని మోదీ ఇచ్చిన సందేశాన్ని పరిశ్రమలు పాటించాలని కోరారు. బంగారం దిగుమతులపై వ్యామోహం తగ్గించుకోవాలన్నారు. పునరుత్పాదక ఇంధనం వైపు మళ్లడం, నూతన ఆవిష్కరణల ద్వారా దేశాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లాలని పారిశ్రామికవేత్తలను కోరారు. ఎయిర్టెల్ సంస్థ గడిచిన ఆర్థిక సంవత్సరంలో దాదాపు రూ. 31,000 కోట్ల భారీ పెట్టుబడులను (CapEx) వెచ్చించినట్లు ఆయన ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించారు.