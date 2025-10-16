దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు (Stock Market ) గురువారం లాభాల్లో ముగిశాయి. సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ రెండూ ఎగిశాయి. కొనసాగుతున్న క్యూ2 ఫలితాల సీజన్ లో స్టాక్-నిర్దిష్ట చర్యల మధ్య వరుసగా రెండవ సెషన్ లోనూ లాభపడ్డాయి. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 862.23 పాయింట్లు లేదా 1.04 శాతం పెరిగి 83,467.66 వద్ద, ఎన్ఎస్ఈ నిఫ్టీ 261.75 పాయింట్లు లేదా 1.03 శాతం పెరిగి 25,585.3 వద్ద ముగిశాయి.
బీఎస్ఈలో టైటాన్, కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్, యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఎం అండ్ ఎం టాప్ గెయినర్లలో ఉండగా, ఇన్ఫోసిస్, ఎటర్నల్ (జొమాటో) మాత్రమే వెనుకబడి ఉన్నాయి.
రంగాలవారీగా అన్ని రంగాలు గ్రీన్లో ముగిశాయి. నిఫ్టీ ఎఫ్ఎంసిజి 2.02 శాతం లాభపడింది. నిఫ్టీ ఆటో, బ్యాంక్, కన్స్యూమర్ డ్యూరబుల్స్, రియాల్టీ ఒక్కొక్కటి 1 శాతానికి పైగా లాభపడ్డాయి. విస్తృత మార్కెట్లలో, నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ 100, స్మాల్ క్యాప్ 100 వరుసగా 0.46 శాతం, 0.24 శాతం పెరిగాయి.
స్టాక్ మార్కెట్లకు వరుస లాభాలు
Oct 16 2025 4:11 PM | Updated on Oct 16 2025 4:12 PM
దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు (Stock Market ) గురువారం లాభాల్లో ముగిశాయి. సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ రెండూ ఎగిశాయి. కొనసాగుతున్న క్యూ2 ఫలితాల సీజన్ లో స్టాక్-నిర్దిష్ట చర్యల మధ్య వరుసగా రెండవ సెషన్ లోనూ లాభపడ్డాయి. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 862.23 పాయింట్లు లేదా 1.04 శాతం పెరిగి 83,467.66 వద్ద, ఎన్ఎస్ఈ నిఫ్టీ 261.75 పాయింట్లు లేదా 1.03 శాతం పెరిగి 25,585.3 వద్ద ముగిశాయి.