 పెరిగిన బంగారం, వెండి దిగుమతులు | Increased Exports in India At 2025 September | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పెరిగిన బంగారం, వెండి దిగుమతులు

Oct 16 2025 11:38 AM | Updated on Oct 16 2025 11:40 AM

Increased Exports in India At 2025 September

అంతర్జాతీయంగా వాణిజ్య అనిషితుల్లోనూ దేశ ఎగుమతుల రంగం పనిష్ట పనితీరు చూపించింది. సెప్టెంబర్‌లో ఎగుమతులు బలంగా నమోదయ్యాయి. క్రితం ఏడాది ఇదే నెలతో పోల్చి చూస్తే 6.74 శాతం అధికంగా 36.38 బిలియన్‌ డాలర్ల (3.20 లక్షల కోట్లు) విలువ మేర ఎగుమతులు జరిగాయి. దిగుమతులు సైతం 16.6 శాతం పెరిగి 68.53 బిలియన్‌ డాలర్లు(రూ.6.03 లక్షల కోట్లు)గా ఉన్నాయి. దీంతో వాణిజ్య లోటు సెప్టెంబర్‌ నెలకు మరింత విస్తరించి 31.15 బిలియన్‌ డాలర్లు(రూ.2.74 లక్షల కోట్లు)గా నమోదైంది. 2024 సెప్టెంబర్ నెలలో దిగుమతులు 58.74 బిలియన్‌ డాలర్లుగా ఉండడం గమనార్హం. కేంద్ర వాణిజ్య శాఖ ఈ వివరాలను విడుదల చేసింది.

ప్రధానంగా బంగారం, వెండి, ఎరువుల దిగుమతులు పెరిగిపోయాయి. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి ఆరు నెలల్లో (ఏప్రిల్‌ నుంచి సెప్టెంబర్‌ వరకు) ఎగుమతులు క్రితం ఏడాది ఇదే కాలంతో పోల్చితే 3 శాతం పెరిగి 220 బిలియన్‌ డాలర్లకు చేరాయి. ఇదే కాలంలో దిగుమతులు 4.53 శాతం పెరిగి 375.11 బిలియన్‌ డాలర్లుగా ఉన్నాయి. వాణిజ్య లోటు 155 బిలియన్‌ డాలర్లకు విస్తరించింది.

అంతర్జాతీయంగా ఆర్థిక అనిశ్చితులు నెలకొన్న తరుణంలోనూ భారత వస్తు, సేవల ఎగుమతులు మంచి పనితీరు చూపించినట్టు కేంద్ర వాణిజ్య శాఖ కార్యదర్శి రాజేష్‌ అగర్వాల్‌ పేర్కొన్నారు. మెరుగైన పనితీరుకు కారణం ఏంటన్న మీడియా ప్రశ్నకు దేశీ పరిశ్రమ బలంగా ఉందంటూ.. తమ సరఫరా వ్యవస్థలను, వ్యాపార సంబంధాలను మెరుగ్గా కొనసాగించినట్టు చెప్పారు. అమెరికా 50 శాతం టారిఫ్‌ల ప్రభావంపై ఎదురైన ప్రశ్నకు స్పందిస్తూ.. దీన్ని తెలుసుకునేందుకు కమోడిటీ వారీగా డేటాను పరిశీలిస్తున్నట్టు తెలిపారు. అమెరికాకు మొత్తం ఎగుమతుల్లో 45 శాతానికి టారిఫ్‌ల నుంచి మినహాయింపు ఉన్న విషయాన్ని గుర్తు చేశారు.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

డిజైనర్ విక్రమ్ ఫడ్నిస్ 35వ 'ఫ్యాషన్ గాలా'లో బాలీవుడ్‌​ సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 2

‘తెలుసు కదా’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

ప్రదీప్‌ రంగనాథన్ ‘డ్యూడ్‌’ మూవీ SWAG ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 4

సాయి దుర్గ తేజ్ 'సంబరాల ఏటిగట్టు' గ్లింప్స్ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

తెలంగాణలో గుప్త ఆలయం! సాహసోపేతమైన ప్రయాణం.. కోపాన్ని తగ్గించే కోనేరు.. మీకు తెలుసా? (ఫొటోలు)

Video

View all
Srinivasa Fake Liquor Shop Seized 1
Video_icon

TDP నేత జనార్ధన్ కు చెందిన వైన్ షాపులో తనిఖీలు
Police Conspiracy On Kethireddy Peddareddy At Tadipatri 2
Video_icon

సుప్రీం వ్యాఖ్యలు లెక్క చేయకుండా.. జేసీ మాటే వేదంగా పోలీసుల తీరు
Konda Murali Reaction On Konda Surekha Issue 3
Video_icon

నా బిడ్డ మాట్లాడిందే కరెక్ట్.. తప్పంతా వాళ్లదే..
Chiranjeevi And Ram Charan Another Multistarrer Movie Fix 4
Video_icon

మరోసారి చిరు - రామ్ చరణ్ మూవీ ఫిక్స్..!
Sugali Preethi Mother Parvati House Arrest 5
Video_icon

సుగాలి ప్రీతీ తల్లిపై కూటమి కుట్ర.. ప్రధానిని కలవకుండా హౌస్ అరెస్ట్
Advertisement
 