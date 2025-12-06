 చిన్న ఇళ్లు చవకైపోయాయ్‌..!! | Shift in Housing Trends Luxury Units Outperform Affordable Homes | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చిన్న ఇళ్లు చవకైపోయాయ్‌..!!

Dec 6 2025 7:52 AM | Updated on Dec 6 2025 8:09 AM

Shift in Housing Trends Luxury Units Outperform Affordable Homes

సాక్షి, సిటీబ్యూరో: రోజురోజుకూ అందుబాటు గృహాలకు ఆదరణ తగ్గుతూ.. విలాసవంతమైన ఇళ్లకు డిమాండ్‌ పెరుగుతోంది. విశాలమైన స్థలం, ఆధునిక వసతులు, మెరుగైన జీవనశైలి కోరుకునే కస్టమర్లు పెరుగుతుండటంతో లగ్జరీ ఇళ్లకు ఆదరణ వృద్ధి చెందుతోంది.

2022 నుంచి 2025 మధ్యకాలంలో లగ్జరీ ఇళ్ల ధరలు 40 శాతం మేర పెరగగా.. చౌక గృహాల రేట్లు 26 శాతం మేర క్షీణించాయి. 2022లో రూ.40 లక్షలోపు ధర ఉండే అఫర్డబుల్‌ ఇళ్ల ధరలు చ.అ.కు రూ.4,229గా ఉండగా.. 2025 నాటికి 26 శాతం వృద్ధి రేటుతో రూ.5,299లకు చేరింది.

అదే రూ.40 లక్షల నుంచి రూ.కోటిన్నర ధర ఉండే మిడ్‌ ప్రీమియం గృహాల ధరలు 2022లో చ.అ.కు రూ.6,880గా ఉండగా.. ఇప్పుడది 39 శాతం వృద్ధి రేటుతో రూ.9,537కు పెరిగింది. ఇక, రూ.కోటిన్నర కంటే ఎక్కువ ధర ఉండే లగ్జరీ యూనిట్ల ధర 2022లో చ.అ.కు రూ.14,530లుగా పలకగా.. ఇప్పుడది 40 శాతం వృద్ధి రేటుతో రూ.20,300లకు ఎగబాకింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రూ.350 కోట్ల విలువైన బంగ్లా.. గృహప్రవేశం ఫోటోలు షేర్ చేసిన ఆలియా భట్ (ఫొటోలు)
photo 2

నేను నా మూడ్ స్వింగ్స్.. చీరలో అనసూయ (ఫొటోలు)
photo 3

భార్యతో విహారయాత్రకు వెళ్లిన కీరవాణి కొడుకు హీరో సింహా (ఫొటోలు)
photo 4

ఈ ఏడాది మధుర జ్ఞాపకాలతో మీనాక్షి చౌదరి.. ఫోటోలు
photo 5

తెలుగు నటి జ్యోతి బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Ambati Rambabu Satires On Chandrababu And Lokesh Overaction 1
Video_icon

చంద్రబాబు తిన్న ప్లేట్ తీసిన లోకేష్.. అంబటి సెటైర్లే సెటైర్లు
Chandrababu Govt Conspiracy Exposed In Adulterated Ghee In Tirumala Laddu 2
Video_icon

కల్తీ నెయ్యి జరిగింది బాబు హయాంలోనే..! ఇవిగో ఆధారాలు..!!
Vladimir Putin Promises Oil And Weapons Deal To India 3
Video_icon

బలీయ బంధమే ధ్యేయం

AP High Court Stays SVU Consultant Recruitment 4
Video_icon

అవి ఏమైనా.. అడ్డా కూలీ కేంద్రాలా?
Pawan Kalyan Stolen The Credit Of Jagan Like Chandrababu 5
Video_icon

అది నా అకౌంట్ లోకే.. జగన్ క్రెడిట్.. పవన్ ఖాతాలోకి!
Advertisement
 