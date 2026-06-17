అమీన్పూర్ (సంగారెడ్డి జిల్లా)లోని ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలి (SEZ) డీ-నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన వివాదంలో ఓమిక్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు సుప్రీంకోర్టులో కీలక ఉపశమనం లభించింది. తెలంగాణ హైకోర్టు గతంలో మంజూరు చేసిన మధ్యంతర రక్షణను సుప్రీంకోర్టు కొనసాగిస్తూ, కేంద్ర ప్రభుత్వం సహా ఇతర ప్రతివాదులకు నోటీసులు జారీ చేసింది.
న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ జే.కే. మహేశ్వరి, జస్టిస్ అతుల్ ఎస్. చందుర్కర్లతో కూడిన ధర్మాసనం, ఓమిక్స్ ఇంటర్నేషనల్ దాఖలు చేసిన స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ (SLP)పై విచారణ జరిపి, తెలంగాణ హైకోర్టు ఇచ్చిన మధ్యంతర ఉత్తర్వులు తదుపరి విచారణ వరకు అమల్లో కొనసాగాలని ఆదేశించింది.
ఇంతకుముందు తెలంగాణ హైకోర్టు, 2025 జూలై 18న జరిగిన స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ల బోర్డ్ ఆఫ్ అప్రూవల్ 130వ సమావేశపు నిమిషాల్లోని అజెండా అంశం నం. 130.13 అమలును నిలిపివేసింది. ఈ అజెండా అంశం ప్రకారం.. అమీన్పూర్ గ్రామం, పటాన్చెరు మండలం, సంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్న 4.05 హెక్టార్ల ఎస్ఈజెడ్ ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా డీ-నోటిఫై చేయాలని ప్రతిపాదించబడింది.
ఈ నిర్ణయాన్ని ఓమిక్స్ ఇంటర్నేషనల్ సవాలు చేస్తూ, తమకు ఇప్పటికే మంజూరైన అనుమతులకు విరుద్ధంగా ఈ చర్య ఉందని, అలాగే ఎస్ఈజెడ్ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టుపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని వాదించింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం మంజూరు చేసిన అనుమతుల మేరకు తాము ఎస్ఈజెడ్ డెవలపర్గా గుర్తింపు పొందే హక్కు కలిగి ఉన్నామని కంపెనీ పేర్కొంది.
హైకోర్టు ఇచ్చిన మధ్యంతర రక్షణను సుప్రీంకోర్టు కొనసాగించడం ద్వారా, వివాదంపై తుది నిర్ణయం వెలువడే వరకు ఎస్ఈజెడ్కు సంబంధించిన ప్రస్తుత పరిస్థితి యథాతథంగా కొనసాగుతుందని స్పష్టమైంది.
సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వులను స్వాగతించిన ఓమిక్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రతినిధులు, ఎస్ఈజెడ్ విధానాల లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను కొనసాగించేందుకు కంపెనీ కట్టుబడి ఉందని తెలిపారు. తమ వాదనలను సుప్రీంకోర్టు ముందు సమగ్రంగా వినిపించే అవకాశాన్ని ఆశిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ప్రతివాదులు తమ కౌంటర్లు దాఖలు చేసిన అనంతరం ఈ కేసు తదుపరి విచారణకు రానుంది.