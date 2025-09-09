పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఛార్జీల మోత..

పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (PNB) కొన్ని సర్వీస్ ఛార్జీలలో మార్పులను ప్రకటించింది. లాకర్ ఛార్జీలు, స్టాప్ పేమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఛార్జీలు, స్టాండింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ (ఎస్ఐ) ఫెయిల్యూర్ ఛార్జీలు, నామినేషన్ ఛార్జీలకు సవరణలు వర్తిస్తాయి. కొత్త ఛార్జీలు అక్టోబర్ 1 నుండి అమల్లోకి వస్తాయి.
లాకర్ జారీ ఛార్జీలు
లాకర్ పరిమాణం, బ్రాంచ్ స్థానాన్ని బట్టి బ్యాంక్ లాకర్ అద్దె ఛార్జీలను పెంచింది. సవరించిన లాకర్ అద్దె తదుపరి వార్షిక అద్దె గడువు తేదీకి వర్తిస్తుంది. ప్రతిపాదిత సవరణల ప్రకారం, చిన్న లాకర్లకు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రూ .1,000 (పాత ఛార్జీ), సెమీ అర్బన్ ప్రాంతాలకు రూ .1,500 (గతంలో రూ .1250), పట్టణ, మెట్రో ప్రాంతాలకు రూ .2,000 (పాత ఛార్జీ).
మీడియం సైజ్ లాకర్లకు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రూ.2,500 (గతంలో రూ.2,200), సెమీ అర్బన్ ప్రాంతాల్లో రూ.3,000 (గతంలో రూ.2,200), అర్బన్, మెట్రో ప్రాంతాల్లో రూ.4,000 (గతంలో రూ.3,500).
పెద్ద లాకర్లకు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రూ.4,000 (గతంలో రూ.2,500), సెమీ అర్బన్ ప్రాంతాలకు రూ.5,000 (గతంలో రూ.3,000), పట్టణ ప్రాంతాలకు రూ.6,500, మెట్రో ప్రాంతాలకు రూ.7,000 (రెండూ గతంలో రూ.5,500).
అతిపెద్ద (వెరీ లార్జ్) లాకర్లకు గ్రామీణ ప్రాంతాలకు రూ.6,000(పాత ఛార్జీ), సెమీ అర్బన్ ప్రాంతాలకు రూ.7,000 (గతంలో రూ.6,000), పట్టణ ప్రాంతాలకు రూ.8,500, మెట్రో ప్రాంతాలకు రూ.9,000 (రెండూ గతంలో రూ.8,000).
ఎక్స్ట్రా లార్జ్ లాకర్లకు గ్రామీణ ప్రాంతాలకు రూ.10,000 (పాత ఛార్జీ), సెమీ అర్బన్ ప్రాంతాలకు రూ.10,500, పట్టణ ప్రాంతాలకు రూ.11,000, మెట్రో ప్రాంతాలకు రూ.12,000 (మొత్తం మూడూ గతంలో రూ.10,000) ఛార్జీలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
వన్-టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు
లాకర్లను లీజుకు ఇచ్చే సమయంలో వన్-టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీల విషయానికొస్తే, ప్రస్తుతం గ్రామీణ, సెమీ అర్బన్ శాఖలకు రూ .200, అర్బన్, మెట్రో శాఖలకు రూ .500 ఛార్జీలు ఉండేవి. కొత్త ఛార్జీల ప్రకారం, గ్రామీణ, సెమీ అర్బన్ ప్రాంతాల్లోని అన్ని పరిమాణాల లాకర్లకు రూ .200, పట్టణ, మెట్రో ప్రాంతాలలో చిన్న, మీడియం లాకర్లకు రూ .500, పట్టణ, మెట్రో ప్రాంతాలలో లార్జ్, వెరీ లార్జ్, ఎక్స్ట్రా లార్జ్ లాకర్లకు రూ .1,000 వసూలు చేస్తుంది.
స్టాండింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెయిల్యూర్ ఛార్జీలు
స్టాండింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ (ఎస్ఐ) వైఫల్య ఛార్జీల కింద ప్రస్తుతం ప్రతి లావాదేవీకి రూ .100 తో పాటు రెమిటెన్స్ ఛార్జీలు, వాస్తవ పోస్టేజీని వసూలు చేస్తుండగా ప్రతిపాదిత మార్గదర్శకాల ప్రకారం, ప్రతి లావాదేవీకి ఛార్జ్ చేయడానికి బదులుగా, నెలకు రూ .100 ఫ్లాట్ ఫీజు, జీఎస్టీ వసూలు చేయనున్నారు. అంతేకాకుండా టర్మ్ లోన్లు (టిఎల్), రికరింగ్ డిపాజిట్లు (ఆర్డీ) మొదలైన వాటికి గరిష్టంగా మూడు ఎస్ఐ లావాదేవీలకు అవకాశం ఉంటుంది.
నామినేషన్ ఛార్జీలు
ప్రస్తుత నిబంధన ప్రకారం.. మొదటిసారి అకౌంట్ నామినీ నమోదు ఉచితం. ఆ తర్వాత ఒక్కో సందర్భానికి రూ.100 రుసుము వసూలు చేస్తున్నారు. ప్రతిపాదిత సవరణల ప్రకారం, మొదటిసారి అభ్యర్థన ఉచితం. ఆ తరువాత, నామినీ మరణించినప్పుడు మినహా ఒక్కో సందర్భానికి రూ .100 వసూలు చేస్తారు.
స్టాప్ పేమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఛార్జీలు
పీఎన్బీ సేవింగ్స్ ఖాతాలో స్టాప్ పేమెంట్ సూచనల కోసం ప్రస్తుత ఛార్జీలు ఒక్కో సాధనానికి రూ .100. వరుస చెక్కుల కోసం స్టాప్ పేమెంట్ అభ్యర్థించిన సందర్భాల్లో, బ్యాంకు మూడు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ చెక్కుల పరిధికి రూ .300 ఛార్జీ విధిస్తుంది.అక్టోబర్ 1 నుండి సవరణల ప్రకారం, పొదుపు ఖాతాల కోసం స్టాప్ పేమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ జారీ చేయడానికి ఛార్జీలు గతంలో లాగే ఒక్కో సాధనానికి రూ .100 ఉంటాయి. అయితే, వరుస చెక్కులకు సూచనలు ఇస్తే, ఐదు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ చెక్కుల పరిధికి రూ .500 రుసుము ఉంటుంది.