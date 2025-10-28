 ఇంటర్నేషనల్‌ నంబర్లతో యూపీఐ చెల్లింపులు | Paytm Enables UPI Payments for NRIs Using International Mobile Numbers | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇంటర్నేషనల్‌ నంబర్లతో యూపీఐ చెల్లింపులు

Oct 28 2025 10:04 AM | Updated on Oct 28 2025 11:52 AM

Paytm Allows NRIs To Make UPI Payments Using International Mobile Numbers Know The Details

ప్రవాస భారతీయులు (ఎన్నారైలు) యూపీఐ చెల్లింపుల కోసం భారత్‌లో ప్రత్యేకంగా సిమ్‌ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా తమ యాప్‌లో ప్రత్యేక ఫీచర్‌ అందుబాటులోకి తెచ్చినట్లు పేటీఎం తెలిపింది. దీనితో ఎన్నారైలు ఇంటర్నేషనల్‌ మొబైల్‌ నంబర్లతోనే తమ యాప్‌లో లాగిన్‌ అయి, చెల్లింపులు జరపవచ్చని పేర్కొంది.

అమెరికా, ఆ్రస్టేలియా తదితర 12 దేశాల ఎన్నారైలకు ఈ సౌలభ్యం ఉంటుందని పేటీఎం పేర్కొంది. భారతీయ సిమ్‌ కార్డ్‌ లేకపోయినప్పటికీ ఎన్‌ఆర్‌ఈ లేదా ఎన్‌ఆర్‌వో ఖాతాలకు లింక్‌ అయి ఉన్న మొబైల్‌ నంబర్లతో పేటీఎం యాప్‌లో లాగిన్‌ అయి, తక్షణం నగదు బదిలీ చేయొచ్చని, వ్యాపారులకు చెల్లింపులు జరపవచ్చని వివరించింది. ప్రస్తుతం ఇది ప్రయోగాత్మక దశలో ఉందని, రాబోయే రోజుల్లో అర్హులైన యూజర్లకు పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి తెస్తామని పేర్కొంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

లేటు వయసు పెళ్లి.. ముచ్చటగా 365 రోజులు (ఫొటోలు)
photo 2

పుట్టినరోజు వేడుకలో స్టార్‌ డైరెక్టర్‌ కూతురు (ఫోటోలు)
photo 3

విహారయాత్రలో 'ఓజీ' బ్యూటీ ప్రియాంక మోహన్ (ఫోటోలు)
photo 4

ఏపీపై మోంథా పంజా.. అన్నదాత ఆశలను చిదిమేసిన భారీ తుపాను (ఫొటోలు)
photo 5

#CycloneMontha : వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాలో వర్షబీభత్సం (ఫొటోలు)

Video

View all
KSR Live Show On Azharuddin Into Telangana Cabinet And Montha Cyclone 1
Video_icon

కేబినెట్ లోకి కొత్త మంత్రి.. అన్నదాతపై తుఫాను పంజా
Super Star Rajinikanth Goodbye To Movies 2
Video_icon

సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పిన రజనీకాంత్..!
Lovers Washed Away In Floods At Jangaon 3
Video_icon

వరదల్లో కొట్టుకుపోయిన ప్రేమ జంట..
Cyclone Montha Effect Heavy Rain Alert In Telangana 4
Video_icon

తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన.. అధికారుల కీలక హెచ్చరిక
Munneru River Flowing In Danger Zone 5
Video_icon

ముంచుకొస్తున్న మున్నేరు
Advertisement
 