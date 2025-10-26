రూ.1,500 కోట్ల సమీకరణకు ఓకే : ఓలా ఎలక్ట్రిక్‌

సెక్యూరిటీల జారీ ద్వారా రూ.1,500 కోట్ల నిధుల సమీకరణకు బోర్డు ఆమోదం తెలిపినట్లు ఓలా ఎలక్ట్రిక్ తెలిపింది. ‘‘రైట్స్ ఇష్యూ, క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లేస్మెంట్(క్యూఐపీ), ప్రైవేటు ప్లేస్మెంట్ లేదా ఇతర చట్టబద్దమైన మార్గాల ద్వారా ఈక్విటీ షేర్లు/వారెంట్లు లేదా కన్వర్టబుల్ సెక్యూరిటీలు జారీ చేసి రూ.1,500 కోట్లు సమీకరించేందుకు బోర్డు ఆమోదం తెలిపింది.’’ అని బెంగుళూరు కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న ఓలా ఎలక్ట్రిక్ రెగ్యులేటరీ ఫైలింగ్లో పేర్కొంది. అయితే నిధుల సమీకరణ కారణాలను మాత్రం వెల్లడించలేదు.
2024 ఆగస్టులో బోర్సులలో లిస్ట్ అయిన ఓలా ఎలక్ట్రిక్ తన ప్రారంభ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ (ఐపిఓ) లో తాజా ఇష్యూ ద్వారా రూ .5,500 కోట్లు సేకరించిన ఏడాది తరుతాత మళ్లీ ఇప్పుడు నిధుల సేకరణకు ఆమోదం లభించడం గమనార్హం. 2025 మేలో, బెంగళూరుకు చెందిన కంపెనీ బోర్డు నాన్-కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్లు, ఇతర రుణ సాధనాల ద్వారా రూ .1,700 కోట్ల వరకు సేకరించే ప్రణాళికలను ఆమోదించింది. సాఫ్ట్ బ్యాంక్, జెడ్ 47, టైగర్ గ్లోబల్ మేనేజ్ మెంట్, ఇతరులతో సహా పెట్టుబడిదారులు ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో కంపెనీలో తమ వాటాలను తగ్గించుకున్నారు.
ఏప్రిల్-జూన్ త్రైమాసికంలో కంపెనీ రూ .428 కోట్ల నికర నష్టాన్ని నమోదు చేసింది. ఇది ఒక సంవత్సరం క్రితం రూ .327 కోట్లు కాగా, మార్చిలో రూ .870 కోట్ల నష్టం కంటే తక్కువగా ఉంది. నిర్వహణ ఆదాయం రూ .828 కోట్లు. ఇది ఒక సంవత్సరం క్రితం కంటే దాదాపు సగం.