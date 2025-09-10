 ప్రత్యేక కళాకృతుల ప్రదర్శన.. ఎప్పుడంటే.. | Art Connect & A&H Collab to Showcase Unique Art & Jewelry in Hyderabad on Sept 15 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ప్రత్యేక కళాకృతుల ప్రదర్శన.. ఎప్పుడంటే..

Sep 10 2025 3:17 PM | Updated on Sep 10 2025 3:21 PM

Light Vitality Art and Design Exhibition by Art Connect

ప్రత్యేకమైన కళాకృతులు, ఆభరణాలు, కళలకు సంబంధించి అత్యాధునిక డిజైన్లను అందించే ఆర్ట్‌ కనెక్ట్‌, ఎ అండ్ హెచ్ కొలాబ్‌ సంస్థ సంయుక్తంగా హైదరాబాద్‌ వేదికగా తమ ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించనున్నట్లు తెలిపాయి. సెప్టెంబర్‌ 15న హైదరాబాద్‌లోని రామానాయుడు స్టూడియోస్‌ సమీపంలో స్పిరిట్‌ కనెక్ట్‌లో ఈమేరకు ప్రదర్శన ఉంటుందని కంపెనీ ప్రతినిధులు ప్రకటన విడుదల చేశారు.

ఆర్ట్‌ కనెక్ట్‌ కంపెనీని ప్రముఖ నటుడు రానా దగ్గుబాటి భార్య మిహీకా బాజాజ్‌ దగ్గుబాటి స్థాపించారు. ఏ అండ్‌ హెచ్ కోలాబ్ వ్యవస్థాపకులుగా అమృతా కిలాచంద్, హీనా ఓమర్ అహ్మద్ ఉన్నారు. ఈ ప్రదర్శన ప్రధానంగా ల్యామ్‌, వ్యానా అనే థీమ్‌లతో సాగుతుందని నిర్వాహకులు చెప్పారు. ఇందులో ప్రత్యేక ఆకృతులు, ఆభరణాలు, డిజైనింగ్‌ వస్తువులు..వంటివి ప్రదర్శనకు ఉంచబోతున్నట్లు తెలిపారు.

ఈ సందర్భంగా మిహీకా బజాజ్ దగ్గుబాటి మాట్లాడుతూ..‘ఆర్ట్ కనెక్ట్ కళాకృతులు, కళాకారులు, వినియోగదారుల మధ్య బంధాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. యూజర్లలో పెరుగుతున్న డిజైన్‌ స్పృహకు హైదరాబాద్‌ ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది ఏ అండ్‌ హెచ్‌ కొలాబ్ సహకారంతో రూపొందించిన మా ప్రారంభ ఎడిషన్’ అన్నారు. ఏ అండ్‌ హెచ్ కొలాబ్ వ్యవస్థాపకులు అమృతా కిలాచంద్, హీనా ఓమర్ అహ్మద్ మాట్లాడుతూ..‘ఈ ప్రదర్శన కోసం ఆర్ట్ కనెక్ట్‌తో కలిసి ప్రేక్షకులను ఆకర్షించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాం. అందుకు కళాకృతుల్లో కళను, డిజైన్‌ను మిళితం చేస్తున్నాం’ అన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

చీరలో మెరిసిపోతున్న అలనాటి స్టార్ హీరోయిన్ మీనా (ఫొటోలు)
photo 2

ఇదే నా బెస్ట్ లైఫ్.. త్రిష పోస్ట్ వైరల్ (ఫొటోలు)
photo 3

ఫిల్మ్‌ఫేర్ గ్లామర్ అవార్డ్ వేడుకలో బాలీవుడ్ బ్యూటీస్ (ఫొటోలు)
photo 4

అ‍త్తారిల్లు, భర్తతో టూర్స్.. నటి అభినయ ఆగస్ట్ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఆసియా కప్‌-2025కి రె‘ఢీ’ అంటున్న కెప్టెన్లు.. హైలైట్‌గా సూర్య (ఫొటోలు)

Video

View all
PM Modi Sensational Tweet on America 1
Video_icon

ట్రంప్ పోస్ట్‌ను రీట్వీట్ చేసిన ప్రధాని మోదీ
RTC Busses Using for TDP Super Six Super Success Public Meeting in Anantapur 2
Video_icon

సూపర్ సిక్స్, సూపర్ హిట్ కార్యక్రమానికి బస్సులు తరలింపు
Chandrababu Public Meeting at Anantapur 3
Video_icon

ట్రాక్టర్లలో విద్యార్ధుల తరలింపుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న స్థానికులు
YS Jagan Mind Blowing Satires On Chandrababu SUPER SIX SUPER HIT 4
Video_icon

బాబు సూపర్ సిక్స్ సూపర్ హిట్‌పై జగన్ అదిరిపోయే సెటైర్లు
Shocking Attack on Hamas Leaders in Qatar Capital Amid Gaza War Escalation 5
Video_icon

ఇస్లాం గడ్డపై ఇజ్రాయెల్ రక్తపాతం
Advertisement
 