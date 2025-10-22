టెలికాం కంపెనీలు తమ ప్రీపెయిడ్ వినియోగదారుల కోసం అనేక రీచార్జ్ ప్లాన్లను ప్రారంభిస్తున్నాయి. అపరిమిత కాలింగ్, ఉచిత ఎస్ఎంఎస్లు, డేటా వంటి ప్రయోజనాలను అందిస్తున్నాయి. అదేవిధంగా రిలయన్స్ జియో కూడా తన వినియోగదారులకు అనేక ప్రయోజనాలతో ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్లను అందిస్తుంది. ఈసారి జియో తన వినియోగదారుల కోసం ఒక ప్రత్యేకమైన ప్లాన్ ను ప్రవేశపెట్టింది. ఇది రోజుకు 3 జీబీ డేటాను మాత్రమే కాకుండా ఉచిత నెట్ఫ్లిక్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా అందిస్తుంది.
ప్లాన్ ధర, ప్రయోజనాలు
ఈ జియో ప్లాన్ ధర రూ .1799. 84 రోజుల వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది. రోజుకు 3 జీబీ డేటా, అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్, 100 ఎస్ఎంఎస్ ప్రయోజనాలను అందిస్తోంది. 5జీ నెట్వర్క్ పరిధిలో ఉంటే అపరిమిత 5జీ డేటాను కూడా అందిస్తుంది. అలాగే 90 రోజుల ఉచిత జియో హాట్ స్టార్ మొబైల్ సబ్ స్క్రిప్షన్ ఆనందించవచ్చు. అదనంగా, ఈ ప్లాన్ వినియోగదారులకు ప్రాథమిక నెట్ ఫ్లిక్స్ సబ్ స్క్రిప్షన్ ను ఉచితంగా అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ ప్లాన్ లో జియో టీవీ, జియో ఏఐ క్లౌడ్ కు సబ్ స్క్రిప్షన్లు కూడా ఉన్నాయి.
జియో రూ.1199 ప్లాన్
రూ .1799 ప్లాన్ చాలా ఖరీదైనదిగా అనిపిస్తే, దీని కంటే కాస్త చౌకైన ప్లాన్ జియోలో ఉంది. రూ.1799 ప్లాన్ తో పాటు జియో తన వినియోగదారుల కోసం కొంచెం చౌకైన రూ.1199 ప్లాన్ ను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ప్లాన్ కూడా 84 రోజుల వ్యాలిడిటీతోనే వస్తుంది. రోజుకు 3 జీబీ డేటా, అపరిమిత 5జీ డేటా, అపరిమిత కాలింగ్, రోజుకు 100 ఎస్ఎంఎస్ ప్రయోజనాలు యథాతథం. అయితే ఈ ప్యాక్ లో ఉచిత నెట్ ఫ్లిక్స్ సబ్ స్క్రిప్షన్ ఉండదు. కానీ జియో హాట్ స్టార్ కు మాత్రం 3 నెలల ఉచిత యాక్సెస్ పొందుతారు.