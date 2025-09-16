 ఇండస్ టవర్స్, ఐఐటీ మద్రాస్ మధ్య భాగస్వామ్యం | Indus Towers Partners with IIT Madras to Research Sustainable Telecom Structures | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇండస్ టవర్స్, ఐఐటీ మద్రాస్ మధ్య భాగస్వామ్యం

Sep 16 2025 6:38 PM | Updated on Sep 16 2025 6:51 PM

Indus Towers And IIT Madras Join Forces for Sustainable Infrastructure

ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద టెలికాం టవర్ కంపెనీలలో ఒకటైన ఇండస్ టవర్స్, గ్లాస్ ఫైబర్ రీన్‌ఫోర్స్డ్ పాలిమర్ (GFRP)పై పరిశోధన చేయడానికి ఐఐటీ మద్రాస్‌తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. ఈ భాగస్వామ్యంతో ఉక్కుకు స్థిరమైన, మన్నికైన.. ప్రత్యామ్నాయాలను అభివృద్ధి చేయనున్నారు.

ఈ భాగస్వామ్యంలో ఐఐటీ మద్రాస్ మెకానికల్ స్ట్రెంత్, మన్నిక,  లైఫ్ సైకిల్ వంటి వాటిని అధ్యనయం చేస్తుంది. అంతే కాకుండా టెలికాం, ఇతర పరిశ్రమల కోసం డిజైన్.. భద్రతా ప్రమాణాలను సృష్టిస్తుంది. ఈ ఒప్పంద కార్యక్రమంలో అనిల్ గుప్తా (ఇండస్ టవర్స్), ఐఐటీ మద్రాస్ ప్రొఫెసర్లు రవీంద్ర గెట్టు, అశ్విన్ మహాలింగం పాల్గొన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

సీలేరు అందాలు చూసొద్దాం రండీ..! (ఫొటోలు)
photo 2

సాగర తీరాన అక్కినేని కోడలు శోభిత ధూలిపాల (ఫొటోలు)
photo 3

11వ శతాబ్దపు చారిత్రక కట్టడం.. టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఫిదా (ఫొటోలు)
photo 4

అనసూయ ‘పవర్‌ డ్రెస్సింగ్‌’..చీర ఇలా కూడా కడతారా? (ఫోటోలు)
photo 5

యాంకర్ సుమ ఇంట్లో ఓనం సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Strong Reply To CM Chandrababu And TDP Ministers 1
Video_icon

సీఎం సార్.. ఇదిగో ప్రూఫ్ జగన్ కట్టిన మెడికల్ కాలేజీలు
Ambati Rambabu Satires Chandrababu Comments 2
Video_icon

లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో చంద్రబాబు బెయిల్ మీద ఉన్నారు
Farmers Plowed Onion Crop For No Support Price 3
Video_icon

గిట్టుబాటు ధర లేదంటూ ఉల్లి పంటను దున్నేసిన రైతు
Pulivendula Medical College Drone Visuals 4
Video_icon

పులివెందుల మెడికల్ కాలేజీ డ్రోన్ విజువల్స్
Pakistan Cricket Board Insulted by ICC 5
Video_icon

పాక్ మొసలి కన్నీరు.. చుక్కలు చూపించిన భారత్!
Advertisement
 