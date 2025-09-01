జీఎస్టీ లెక్కలు వచ్చేశాయి.. గత నెల ఎంత వసూలైందంటే..

గడిచిన నెలలో జీఎస్టీ వసూళ్ల లెక్కలు వెల్లడయ్యాయి. ఆగస్టులో వస్తు, సేవల పన్ను (GST) రూపంలో రూ.1.86 లక్షల కోట్లు వసూలయ్యాయని, గత ఏడాది ఇదే కాలంతో పోలిస్తే ఇది 6.5 శాతం అధికమని ప్రభుత్వ గణాంకాలు వెల్లడించాయి. గత నెలలో భారత స్థూల జీఎస్టీ వసూళ్లు రూ.1.96 లక్షల కోట్లుగా నమోదయ్యాయి. 2025 ఏప్రిల్లో జీఎస్టీ వసూళ్లు రూ.2.37 లక్షల కోట్లకు పెరిగాయి.
ఆగస్టులో స్థూల దేశీయ ఆదాయం 9.6 శాతం పెరిగి రూ.1.37 లక్షల కోట్లకు చేరుకోగా, దిగుమతులపై పన్ను 1.2 శాతం తగ్గి రూ.49,354 కోట్లకు పరిమితమైంది. జీఎస్టీ రీఫండ్స్ ఏడాది ప్రాతిపదికన 20 శాతం తగ్గి రూ.19,359 కోట్లకు పరిమితమయ్యాయి.
2025 ఆగస్టులో నికర జీఎస్టీ ఆదాయం రూ .1.67 లక్షల కోట్లుగా ఉంది. ఇది సంవత్సరానికి 10.7 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది. రేట్ల హేతుబద్ధీకరణ, పన్ను శ్లాబుల సంఖ్య తగ్గింపుపై చర్చించే కేంద్రం, రాష్ట్రాలతో కూడిన జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశానికి రెండు రోజుల ముందు ఈ డేటాను విడుదల చేశారు.
జీఎస్టీలో తదుపరి తరం సంస్కరణలను దీపావళి నాటికి ఆవిష్కరిస్తామని, ఇది సామాన్యులకు 'గణనీయమైన' పన్ను ఉపశమనం కలిగిస్తుందని, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమలకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం రోజున ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రకటించారు. సెప్టెంబర్ 3 నుంచి 4 వరకు జరిగే జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశంలో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్, రాష్ట్రాల ఆర్థిక మంత్రులు 5, 18 శాతం రెండు శ్లాబుల పన్నుపై చర్చించనున్నారు.