దేశంలోనే ధనిక జిల్లాగా రంగారెడ్డి

తెలంగాణలోని రంగారెడ్డి జిల్లా తలసరి స్థూల జిల్లా ఉత్పత్తి (జీడీపీ పర్ క్యాపిటా) పరంగా భారతదేశంలో అత్యంత ధనిక జిల్లాగా అవతరించింది. పట్టణ అభివృద్ధి, మెట్రోపాలిటన్ మౌలిక సదుపాయాలు స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థను ఎంతలా మార్చగలవో చెప్పడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ అని కొందరు భావిస్తున్నారు. కొన్ని సర్వేల్లో వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం రంగారెడ్డి జిల్లా తలసరి జీడీపీ సుమారుగా రూ.11.46 లక్షలుగా ఉంది. ఇది భారతదేశంలో ఇతర జిల్లాల కంటే అత్యధికం కావడం గమనార్హం. గతంలో అగ్రస్థానంలో ఉన్న గురుగావ్ (హరియాణా), బెంగళూరు అర్బన్ (కర్ణాటక) వంటి జిల్లాలు కూడా రంగారెడ్డి కంటే ఈసారి వెనుకబడ్డాయి. అయితే తలసరి జీడీపీ జనాభాను బట్టి మారుతుంటుందని గమనించాలి.
అత్యంత ధనిక జిల్లాల జాబితా
|జిల్లా/ప్రాంతం
|రాష్ట్రం
|తలసరి జీడీపీ(సుమారు)
|రంగారెడ్డి
|తెలంగాణ
|రూ. 11.46 లక్షలు
|గురుగావ్
|హరియాణా
|రూ. 9.05 లక్షలు
|బెంగళూరు అర్బన్
|కర్ణాటక
|రూ. 8.93 లక్షలు
|గౌతమ్ బుద్ధ నగర్ (నోయిడా)
|యూపీ
|రూ. 8.48 లక్షలు
|సోలన్
|హిమాచల్ ప్రదేశ్
|రూ. 8.10 లక్షలు
|ఉత్తర, దక్షిణ గోవా
|గోవా
|రూ. 7.63 లక్షలు
|దక్షిణ కన్నడ (మంగళూరు)
|కర్ణాటక
|రూ. 6.69 లక్షలు
|ముంబై
|మహారాష్ట్ర
|రూ. 6.57 లక్షలు
|అహ్మదాబాద్
|గుజరాత్
|రూ. 6.54 లక్షలు
రంగారెడ్డి జిల్లా అగ్రస్థానంలో నిలవడానికి కారణాలు
ఐటీ (IT) కారిడార్, టెక్ పార్కులు
రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఐటీ, ఐటీ అనుబంధ సేవల రంగం విపరీతంగా అభివృద్ధి చెందింది. సైబరాబాద్, గచ్చిబౌలి, మాదాపూర్ వంటి హైదరాబాద్లోని ప్రధాన ఐటీ హబ్లకు ఈ జిల్లా ఆనుకొని ఉండటం లేదా ఆ హబ్లలోని కొంత భాగం జిల్లా పరిధిలో ఉండటం దీనికి ముఖ్య కారణం. ఇక్కడ అనేక ప్రముఖ టెక్ పార్కులు, బహుళజాతి సంస్థల (MNCs) కార్యాలయాలు, స్టార్టప్ కంపెనీలు నెలకొన్నాయి. ఈ ప్రాంతం అధిక వేతనాలు, నైపుణ్యం కలిగిన మానవ వనరుల ఆకర్షణకు కేంద్రంగా మారింది.
ఔషధ, బయోటెక్ పరిశ్రమలు
రంగారెడ్డి జిల్లా చుట్టూ అనేక ఫార్మాస్యూటికల్, బయోటెక్నాలజీ క్లస్టర్లు ఉన్నాయి. దేశంలోనే అతిపెద్ద లైఫ్ సైన్సెస్ పరిశ్రమకు ఈ జిల్లా ముఖ్యమైన కేంద్రంగా మారింది. పెద్ద ఎత్తున పరిశోధన, అభివృద్ధి (R&D), ఉత్పత్తి యూనిట్లు ఇక్కడ ఉండటం వలన ఆర్థిక వ్యవస్థకు అధిక విలువ, ఉద్యోగ కల్పన జరుగుతోంది.
రియల్ ఎస్టేట్ రంగం వృద్ధి
ఐటీ, పారిశ్రామిక వృద్ధి ఫలితంగా రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో భారీ వృద్ధి నమోదైంది. బంజారాహిల్స్, జూబ్లీహిల్స్ వంటి ప్రధాన నగర ప్రాంతాల నుంచి మొదలైన రియల్ ఎస్టేట్ కార్యకలాపాలు రంగారెడ్డి జిల్లాలోని హై-ఎండ్ రెసిడెన్షియల్, కమర్షియల్ ప్రాపర్టీల వైపు విస్తరించాయి. భూముల ధరలు, ఆస్తుల విలువ పెరగడం కూడా జిల్లా తలసరి జీడీపీ పెరగడానికి ఒక ముఖ్య కారణం.
మెరుగైన కనెక్టివిటీ, మౌలిక సదుపాయాలు
శంషాబాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఈ జిల్లాలోనే ఉంది. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు (ORR) వంటి అత్యాధునిక రహదారులు, మెట్రోపాలిటన్ మౌలిక సదుపాయాలు, మెరుగైన కనెక్టివిటీ (రవాణా) కారణంగా పెట్టుబడులను, వ్యాపార కార్యకలాపాలను ఈ ప్రాంతం ఆకర్షించగలిగింది. ఈ మౌలిక సదుపాయాలు పారిశ్రామిక, వాణిజ్య కార్యకలాపాలకు దోహదపడ్డాయి.
