పరిశోధనల పరంపరలో భారత్ సరికొత్త శకం

పరిశోధన, అభివృద్ధి (R and D), ఆవిష్కరణల రంగంలో భారత్ను విశ్వ గురువుగా నిలబెట్టాలనే లక్ష్యంతో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నిన్న కీలక నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు. దేశంలో పరిశోధన, అభివృద్ధి, ఆవిష్కరణల కోసం రూ.1 లక్ష కోట్లతో ప్రత్యేక మూలనిధి(రిసెర్చ్, డెవలప్మెంట్, ఇన్నోవేషన్ ఫండ్-RDI)ని ప్రారంభిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ప్రధానంగా ప్రైవేట్ రంగం పెట్టుబడులు, భాగస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహించడం ఈ నిధి ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ నిధి భారత్ను శాస్త్ర సాంకేతిక హబ్గా మార్చడంలో ఎలా ఉపయోగపడుతుందో, వివిధ రంగాలపై దీని ప్రభావం ఎలా ఉండబోతుందో అంచనావేద్దాం.
తక్కువ వడ్డీలు
రూ.1 లక్ష కోట్ల ఆర్అండ్డీ మూలనిధి భారత్ను అంతర్జాతీయ శాస్త్ర సాంకేతిక హబ్గా తీర్చిదిద్దడంలో కీలకమైన ఉత్ప్రేరకంగా పనిచేయనుంది. ఈ నిధి ద్వారా పరిశోధన ప్రాజెక్టులకు, ముఖ్యంగా ‘హై-రిస్క్, హై-ఇంపాక్ట్’ (అధిక ప్రమాదం, అధిక ప్రభావం) కలిగిన డీప్టెక్ స్టార్టప్లకు దీర్ఘకాలికంగా తక్కువ లేదా సున్నా వడ్డీకి రుణాలు లభిస్తాయి. ప్రభుత్వ సంస్థలు అందించే గ్రాంట్లతో పోలిస్తే ఇది ప్రైవేట్ సంస్థలకు స్థిరత్వాన్ని ఇస్తుంది.
ప్రైవేట్ పెట్టుబడుల ఆకర్షణ
ఈ నిధులను నేరుగా పరిశ్రమలకు అందించకుండా సెకండరీ లెవల్ ఫండ్ మేనేజర్ల (NBFC వంటివి) ద్వారా మళ్లించడం వల్ల నిధుల వినియోగంలో పారదర్శకత పెరుగుతుంది. ఇది ప్రైవేట్ వెంచర్ క్యాపిటల్, ఇతర సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులను ఆర్ అండ్ డీ రంగంలోకి మరింతగా ఆకర్షిస్తుంది. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ రీసెర్చ్(పరిశోధనను సులభతరం చేయడం) లక్ష్యంగా ఆర్థిక నియంత్రణలు, విధానాల్లో సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టడం వల్ల ఆవిష్కరణలు వేగవంతమవుతాయి.
రంగాల వారీగా ప్రయోజనాలు
|రంగం
|RDI నిధి ప్రభావం
|కీలక ఆవిష్కరణలు/లక్ష్యాలు
|ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), డీప్టెక్
|AI పరిశోధన, చిప్ తయారీ (సెమీకండక్టర్లు), డేటా అనలిటిక్స్లో స్టార్టప్లకు ఊతం.
|అత్యాధునిక AI నమూనాలు, దేశీ సెమీకండక్టర్ డిజైన్, తయారీ, క్వాంటం కంప్యూటింగ్.
|ఆరోగ్యం, వైద్య సాంకేతికత
|తక్కువ ధరకే వైద్య సేవలు, డయాగ్నస్టిక్స్, బయోటెక్నాలజీలో ఆవిష్కరణలు.
|వ్యక్తిగతీకరించిన ఔషధం (Personalised Medicine), కొత్త వ్యాక్సిన్ల అభివృద్ధి, బయో మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్.
|క్లీన్ ఎనర్జీ, పర్యావరణం
|బ్యాటరీలు, శిలాజ రహిత ఇంధనాల అభివృద్ధి.
|తక్కువ ధర ఎనర్జీ స్టోరేజ్ పరిష్కారాలు, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ సాంకేతికతలు, వాతావరణ మార్పులను తట్టుకునే పరిష్కారాలు.
|వ్యవసాయం, ఆహార భద్రత
|ఆహార భద్రత నుంచి పోషక భద్రత వైపు దృష్టి మళ్లించడం.
|బయోఫోర్టిఫైడ్ పంటలు, తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన సాయిల్ హెల్త్ పరిష్కారాలు, బయో ఎరువుల అభివృద్ధి.
|రక్షణ, అంతరిక్ష సాంకేతికత
|కీలకమైన సాంకేతికతలలో స్వావలంబన (ఆత్మనిర్భరత) సాధించడం.
|అధునాతన రక్షణ వ్యవస్థలు, దేశీయ డ్రోన్ సాంకేతికత, ఉపగ్రహ ఆధారిత కమ్యూనికేషన్లు.
మానవ వనరులు, ఉపాధిపై ప్రభావం
పరిశోధనలపై పెట్టుబడి పెరిగినప్పుడు అది నేరుగా మానవ వనరుల అభివృద్ధి, ఉపాధి కల్పనపై ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఆర్ అండ్ డీ కార్యకలాపాలు పెరగడం వల్ల సైంటిస్టులు, ఇంజినీర్లు, డేటా నిపుణులు, డీప్టెక్ డెవలపర్లు వంటి అత్యంత నైపుణ్యం కలిగిన నిపుణులకు డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ఇది విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే భారతీయ మేధావులను దేశంలోనే నిలుపుకోవడానికి దోహదపడుతుంది.
పరిశోధన ఆధారిత సంస్థలు, స్టార్టప్లు వృద్ధి చెందడం వల్ల ఉద్యోగుల నైపుణ్యాలను ఎప్పటికప్పుడు మెరుగుపరచాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల విశ్వవిద్యాలయాలు, పరిశ్రమల మధ్య సహకారం పెరిగి ప్రామాణికమైన శిక్షణ, విద్య అందుబాటులోకి వస్తుంది.
ఇటీవల STEM (సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజినీరింగ్, మ్యాథమెటిక్స్) విద్యలో మహిళల భాగస్వామ్యం (43%తో ప్రపంచ సగటు కంటే ఎక్కువ) గణనీయంగా పెరిగింది. ఈ నిధి మహిళా శాస్త్రవేత్తలకు, ఆవిష్కర్తలకు ఉపాధి అవకాశాల పరంగా కొత్త మార్గాలను తెరిచి సమ్మిళిత ఆవిష్కరణకు తోడ్పడుతుంది.
ఈ నిధి మద్దతుతో డీప్టెక్ స్టార్టప్లు వేగంగా వృద్ధి చెందుతాయి. తద్వారా పరోక్షంగా సేల్స్, మార్కెటింగ్, తయారీ రంగాల్లోనూ వేలాది కొత్త ఉద్యోగాలు పుట్టుకొస్తాయి.
