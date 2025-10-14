 రూ.1.30 లక్షలకు బంగారం!: నిపుణుల అంచనా.. | Gold to Glitter This Dhanteras Prices May Rise Up To Rs 1 30 Lakh | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రూ.1.30 లక్షలకు బంగారం!: నిపుణుల అంచనా..

Oct 14 2025 5:45 PM | Updated on Oct 14 2025 5:58 PM

Gold to Glitter This Dhanteras Prices May Rise Up To Rs 1 30 Lakh

బంగారం ధరల పెరుగుదల తగ్గే సూచనలు కనిపించడం లేదు. 2025 ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటికే దాదాపు 50 శాతం పెరిగిన గోల్డ్ రేటు.. 2022 ధరలతో పోలిస్తే 140 శాతం ఎక్కువని స్పష్టమవుతోంది. ప్రస్తుత పరిస్థితులు పసిడి ధరలను మరింత పెంచే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి ప్రధాన కారణం రాబోయే ధంతేరాస్‌ (ధనత్రయోదశి), దీపావళి.

ధంతేరాస్‌లో బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయిలో పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ పండుగ సమయంలో గోల్డ్ రేటు రూ. 1.30 లక్షలకు చేరుకుంటుందని చెబుతున్నారు. 2026 ప్రారంభం నాటికి ఈ ధర రూ. 1.50 లక్షలు అవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.

మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో.. ఈ వారం బంగారం ధరలు ఇప్పటికే 10 గ్రాములకు రూ. 1,22,284 వరకు పెరిగాయి. రెలిగేర్ బ్రోకింగ్ లిమిటెడ్‌లో SVP-రీసెర్చ్ అజిత్ మిశ్రా ప్రకారం.. ప్రపంచ ఆర్థిక అనిశ్చితి, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేటు వంటివన్నీ గోల్డ్ రేటు పెరగడానికి కారణమవుతున్నాయి.

ఇదీ చదవండి: కొత్త రేటుకు వెండి: రాబర్ట్ కియోసాకి

ఈ రోజు భారతదేశంలో బంగారం రేటు గరిష్టంగా రూ. 2950 పెరిగింది. దీంతో 24 క్యారెట్ల గోల్డ్ రేటు రూ. 1,28,350 వద్దకు చేరింది. 22 క్యారెట్స్ గోల్డ్ రేటు రూ. 2700 పెరిగి.. రూ. 1,17,650 వద్దకు చేరింది. దీన్ని బట్టి చూస్తే.. గోల్డ్ రేటు ధంతేరాస్‌ నాటికంటే ముందే రూ. 1.30 లక్షలకు చేరుకుంటుందని తెలుస్తోంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

సారా టెండుల్కర్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

స్విట్జర్లాండ్‌ ట్రిప్‌లో 'కాంతార' బ్యూటీ (ఫొటోలు)
photo 3

కాంతార ‘కనకావతి’ శారీ లుక్‌ అదరహో! (ఫొటోలు)
photo 4

'థామ' ప్రమోషన్స్‌లో రష్మిక, మలైకా అరోరా స్టెప్పులు (ఫోటోలు)
photo 5

చాలారోజుల తర్వాత 'విష్ణు ప్రియ' గ్లామ్‌ షూట్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Ys Jagans SHOCKING Comments on Chandrababu Govt 1
Video_icon

పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ ఏర్పాటు చేసి మద్యం దుకాణాలు నడుపుతున్నారు: వైఎస్ జగన్
Kethireddy Venkatarami Reddy Sensational Facts On TDP Janardhan Rao Video 2
Video_icon

టీడీపీ జనార్దన్ రావు వీడియోపై కేతిరెడ్డి సంచలన నిజాలు..
Chandrababu and Pawan Kalyan DRAMA On Lulu Mall Conditions 3
Video_icon

పవన్ ప్రశ్నలు బాబు కవరింగ్
Rachamallu Ramachandra Reddy Counter to Chandrababu Over AP Mediacal Collages 4
Video_icon

నీ వల్ల రాష్ట్రానికి ఒక్క ఉపయోగం లేదు బాబుని ఏకిపారేసిన రాచమల్లు..
Kethireddy Venkatarami Reddy About Fake Liquor Making In Mulakalacheruvu 5
Video_icon

Kethireddy: నకిలీ మద్యం తయారీ కేసుపై కూటమి ప్రభుత్వం చందమామ కథలు అల్లుతోంది
Advertisement
 