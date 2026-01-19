 ఒకేరోజు భారీగా పెరిగిన బంగారం ధర.. ఎంతంటే.. | gold and silver rates on 19th january 2026 in Telugu states | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఒకేరోజు భారీగా పెరిగిన బంగారం ధర.. ఎంతంటే..

Jan 19 2026 11:37 AM | Updated on Jan 19 2026 11:47 AM

gold and silver rates on 19th january 2026 in Telugu states

ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు(Today Gold Rate) ఒడిదొడుకులకు లోనవుతున్నాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు(Today Silver Rate) ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మేడారంలో గద్దెలను ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (ఫొటోలు)
photo 2

జపాన్ లో పుష్ప 2 ప్రమోషన్స్ లో అల్లు అర్జున్, రష్మిక (ఫొటోలు)
photo 3

మహాపూజతో నాగోబా జాతర జాతర ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 4

దేవుని కడప శ్రీ లక్ష్మీ వేంకటేశ్వరస్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 5

హీరోయిన్ హల్దీ వేడుక.. ఫోటోలు షేర్ చేసిన బ్యూటీ

Video

View all
TVK Chief Vijay To Appear In Front Of CBI 1
Video_icon

కాసేపట్లో మరోసారి సీబీఐ ముందుకు విజయ్
Key Decisions In Telangana Cabinet Meeting 2
Video_icon

తెలంగాణ కేబినెట్ కీలక నిర్ణయాలు
Secretariat Employee Died Due To Work Stress In Kadapa 3
Video_icon

పని ఒత్తిడి తట్టుకోలేక సచివాలయ ఉద్యోగిని మృతి
Huge Traffic On Vijayawada-Hyderabad Highway 4
Video_icon

విజయవాడ హైదరాబాద్ హైవేపై కొనసాగుతున్న ట్రాఫిక్
MLA Komatireddy Rajagopal Reddy Warning To Wine Shop Owners 5
Video_icon

వైన్ షాపుల విషయంలో తగ్గేదేలే.. కోమటిరెడ్డి వార్నింగ్
Advertisement
 