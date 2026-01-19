 మేడారంలో గద్దెలను ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (ఫొటోలు) | CM Revanth Reddy And His Family Visits Medaram Offers Special Prayers To Sammakka-Saralamma, Photos Gallery Went Viral | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మేడారం: తొలిమొక్కు సమర్పించిన సీఎం రేవంత్‌ కుటుంబం (ఫొటోలు)

Jan 19 2026 10:18 AM | Updated on Jan 19 2026 10:35 AM

CM Revanth Reddy Visits Medaram Photos1
1/23

మేడారంలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి రెండో రోజు పర్యటించారు. మంగళవారం వేకువ జామునే కుటుంబ సమేతంగా సమ్మక్క, సారలమ్మలను దర్శించుకున్నారు.

CM Revanth Reddy Visits Medaram Photos2
2/23

తొలిమొక్కును రేవంత్‌ దంపతులు చెల్లించుకున్నారు. తన ఎత్తు బంగారాన్ని(బెల్లం) ఆయన సమర్పించారు. అంతకు ముందు.. ఆధునీకరించిన మేడారం గద్దెలను సీఎం ప్రారంభించారు.

CM Revanth Reddy Visits Medaram Photos3
3/23

సమ్మక్క–సారలమ్మ సన్నిధిలో నిర్మించిన నూతన సాలహారం, ద్వారాలు, ఆర్చీలను సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి మంత్రులతో కలిసి సీఎం ప్రారంభించారు.

CM Revanth Reddy Visits Medaram Photos4
4/23

CM Revanth Reddy Visits Medaram Photos5
5/23

CM Revanth Reddy Visits Medaram Photos6
6/23

CM Revanth Reddy Visits Medaram Photos7
7/23

CM Revanth Reddy Visits Medaram Photos8
8/23

CM Revanth Reddy Visits Medaram Photos9
9/23

CM Revanth Reddy Visits Medaram Photos10
10/23

CM Revanth Reddy Visits Medaram Photos11
11/23

CM Revanth Reddy Visits Medaram Photos12
12/23

CM Revanth Reddy Visits Medaram Photos13
13/23

CM Revanth Reddy Visits Medaram Photos14
14/23

CM Revanth Reddy Visits Medaram Photos15
15/23

CM Revanth Reddy Visits Medaram Photos16
16/23

CM Revanth Reddy Visits Medaram Photos17
17/23

CM Revanth Reddy Visits Medaram Photos18
18/23

CM Revanth Reddy Visits Medaram Photos19
19/23

CM Revanth Reddy Visits Medaram Photos20
20/23

CM Revanth Reddy Visits Medaram Photos21
21/23

CM Revanth Reddy Visits Medaram Photos22
22/23

CM Revanth Reddy Visits Medaram Photos23
23/23

# Tag
Revanth Reddy medaram Medaram jatara Telangana sammakka sarakka sammakka sarakka festival photo gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మేడారంలో గద్దెలను ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (ఫొటోలు)
photo 2

జపాన్ లో పుష్ప 2 ప్రమోషన్స్ లో అల్లు అర్జున్, రష్మిక (ఫొటోలు)
photo 3

మహాపూజతో నాగోబా జాతర జాతర ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 4

దేవుని కడప శ్రీ లక్ష్మీ వేంకటేశ్వరస్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 5

హీరోయిన్ హల్దీ వేడుక.. ఫోటోలు షేర్ చేసిన బ్యూటీ

Video

View all
Key Decisions In Telangana Cabinet Meeting 1
Video_icon

తెలంగాణ కేబినెట్ కీలక నిర్ణయాలు
Secretariat Employee Died Due To Work Stress In Kadapa 2
Video_icon

పని ఒత్తిడి తట్టుకోలేక సచివాలయ ఉద్యోగిని మృతి
Huge Traffic On Vijayawada-Hyderabad Highway 3
Video_icon

విజయవాడ హైదరాబాద్ హైవేపై కొనసాగుతున్న ట్రాఫిక్
MLA Komatireddy Rajagopal Reddy Warning To Wine Shop Owners 4
Video_icon

వైన్ షాపుల విషయంలో తగ్గేదేలే.. కోమటిరెడ్డి వార్నింగ్
Asia Second Largest Tribal Festival Nagoba Jatara Begins 5
Video_icon

అట్టహాసంగా నాగోబా జాతర ప్రారంభం

Advertisement