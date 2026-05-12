 సెగ పుట్టిస్తున్న పసిడి.. వెండి మళ్లీ రికార్డు దిశగా.. | Gold and Silver Rates on 12 May 2026 in Telugu states
సెగ పుట్టిస్తున్న పసిడి.. వెండి మళ్లీ రికార్డు దిశగా..

May 12 2026 10:35 AM | Updated on May 12 2026 10:54 AM

Gold and Silver Rates on 12 May 2026 in Telugu states

ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు(Today Gold Rate) ఒడిదొడుకులకు లోనవుతున్నాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు(Today Silver Rate) ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.

హైదరాబాద్‌, విజయవాడ, గుంటూరు, ప్రొద్దుటూరు ప్రాంతాల్లో

తులం బంగారం

22 క్యారెట్స్--రూ.1,41,150--రూ.500 పెంపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,53,980--రూ.540 పెంపు

చెన్నైలో

22 క్యారెట్స్--రూ.1,43,300--రూ.2300 పెంపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,56,330--రూ.2510 పెంపు

ఢిల్లీలో

22 క్యారెట్స్--రూ.1,41,300--రూ.500 పెంపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,54,130--రూ.540 పెంపు

ముంబై, బెంగళూరులో

22 క్యారెట్స్--రూ.1,41,150--రూ.500 పెంపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,53,980--రూ.540 పెంపు

హైదరాబాద్‌లో ఈరోజు వెండి ధర

కేజీ వెండి రూ.3,00,000. రూ.15,000 పెంపు

ఢిల్లీలో ఈరోజు వెండి ధర

కేజీ వెండి రూ.2,90,000. రూ.15,000 పెంపు

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

