సెగ పుట్టిస్తున్న పసిడి.. వెండి మళ్లీ రికార్డు దిశగా..

ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు(Today Gold Rate) ఒడిదొడుకులకు లోనవుతున్నాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు(Today Silver Rate) ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.
హైదరాబాద్, విజయవాడ, గుంటూరు, ప్రొద్దుటూరు ప్రాంతాల్లో
తులం బంగారం
22 క్యారెట్స్--రూ.1,41,150--రూ.500 పెంపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,53,980--రూ.540 పెంపు
చెన్నైలో
22 క్యారెట్స్--రూ.1,43,300--రూ.2300 పెంపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,56,330--రూ.2510 పెంపు
ఢిల్లీలో
22 క్యారెట్స్--రూ.1,41,300--రూ.500 పెంపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,54,130--రూ.540 పెంపు
ముంబై, బెంగళూరులో
22 క్యారెట్స్--రూ.1,41,150--రూ.500 పెంపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,53,980--రూ.540 పెంపు
హైదరాబాద్లో ఈరోజు వెండి ధర
కేజీ వెండి రూ.3,00,000. రూ.15,000 పెంపు
ఢిల్లీలో ఈరోజు వెండి ధర
కేజీ వెండి రూ.2,90,000. రూ.15,000 పెంపు
(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)