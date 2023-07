ఎలాన్‌ మస్క్‌కు చెందిన ట్విటర్‌కు పోటీగా మెటా (ఫేస్‌బుక్‌, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌, వాట్సప్‌ మాతృసంస్థ) అధినేత మార్క్‌ జుకర్‌ బర్గ్‌ ‘థ్రెడ్స్‌’ను విడుదల చేశారు. ఈ యాప్‌ సంచలనాలకు కేంద్రం బిందువుగా మారింది. లాంఛ్‌ చేసిన కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే సుమారు 30 మిలియన్‌ యూజర్లను సొంతం చేసుకుంది. అదే సమయంలో చట్టపరమైన ఇబ్బందుల్లో చిక్కుకుంది. తమ మేధో సంపత్తిని (intellectual property rights)ను కాపీ కొట్టారంటూ ఎలాన్‌ మస్క్‌ తన లాయర్‌ అలెక్స్ స్పిరో ద్వారా జుకర్‌ బర్గ్‌కు నోటీసులు పంపించారు.

ట్విటర్‌ వ్యాపార రహస్యాలు, మేధో సంపత్తిని చట్టవిరుద్ధంగా దుర్వినియోగానికి పాల్పడ్డారంటూ నోటీసుల్లో అలెక్స్‌ స్పిరో పేర్కొన్నారు. వీటితో పాటు ట్విటర్‌ వాణిజ్య రహస్యాలు, ఇతర అత్యంత గోప్యమైన సమాచారాన్ని తెలుసుకునేందుకు వీలున్న డజన్ల కొద్దీ మాజీ ట్విటర్‌ ఉద్యోగులను మెటా నియమించుకుందని లేఖలో ఆరోపించింది.

NEWS: Twitter is threatening to sue Meta over "systematic, willful and unlawful misappropriation" of Twitter's trade secrets and IP, as well as scraping of Twitter's data, in a cease-and-desist letter sent yesterday to Zuckerberg by Elon's lawyer Alex Spiro. pic.twitter.com/enWhnlYcAt

— T(w)itter Daily News  (@TitterDaily) July 6, 2023