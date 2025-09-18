393 బైకులు వెనక్కి!.. డుకాటి కీలక ప్రకటన

డ్యూకాటీ తన పానిగేల్ వీ4, స్ట్రీట్ఫైటర్ వీ4 బైకులకు రీకాల్ ప్రకటించింది. వెనుక చక్రాల ఇరుసులో లోపం ఉన్నందున డుకాటి ఇండియా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ సమస్య భారతదేశంలోని 393 యూనిట్లను ప్రభావితం చేస్తుంది. దీనిని పరిష్కరించడానికి సంస్థ సిద్ధమైంది.
భారతదేశంలో 2018 నుంచి 2024 మధ్య తయారైన పానిగేల్ వీ4, 2018 నుంచి 2025 మధ్య తయారైన స్ట్రీట్ఫైటర్ వీ4 ఈ రీకాల్ ద్వారా ప్రభావితమయ్యాయి. ఈ రీకాల్ ద్వారా లోపభూయిష్ట వెనుక ఆక్సిల్ను చెక్ చేయడంతో పాటు.. ఉచితంగా సమస్యను పరిష్కరించనుంది.
ఒక మోటార్ సైకిల్ కదులుతున్నప్పుడు వెనుక ఇరుసు విరిగిపోయిన ఒక సంఘటన తర్వాత డుకాటి విస్తృత ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రచారాన్ని ప్రారంభించింది. దీనికి ప్రతిస్పందనగా.. బైక్ తయారీదారు యునైటెడ్ స్టేట్స్లో అమ్ముడైన 10,000 కంటే ఎక్కువ మోటార్సైకిళ్లను రీకాల్ జారీ చేసింది.