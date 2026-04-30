నరెడ్కో తెలంగాణ ఆధ్వర్యంలో.. 'ఫెడరేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ చాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ' అండ్ యునైటెడ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ రెసిడెన్సీ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్స్ సంయుక్తంగా నిర్వహించిన వర్క్షాప్ తెలంగాణలో భద్రమైన సమాజ నిర్మాణానికి ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగు. ఈ కార్యక్రమం కే.ఎల్.ఎన్ ప్రసాద్ ఆడిటోరియంలో జరిగింది. ఈ సమావేశంలో ప్రభుత్వ అధికారులు, పరిశ్రమ నాయకులు, రెసిడెంట్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్లు (RWAs), ఫెసిలిటీ మేనేజర్లు, న్యాయ, భద్రత నిపుణులు పాల్గొన్నారు.
ఈ వర్క్షాప్ ఉద్దేశ్యం గృహ సముదాయాలు, వాణిజ్య ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన చట్టపరమైన నియమాలు, భద్రత ప్రమాణాలు, నిర్వహణ బాధ్యతలను సులభంగా అర్థమయ్యే విధంగా వివరించడం. ముఖ్యంగా స్టాట్యుటరీ రిన్యూవల్స్, ఫైర్ సేఫ్టీ క్లియరెన్స్, లిఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్, పర్యావరణ నియమాలు, భవనాల స్థిరత్వ పరీక్షలు వంటి అంశాలపై స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు అందించారు.
తెలంగాణలో వేగంగా పెరుగుతున్న నగరీకరణ నేపథ్యంలో ఈ కార్యక్రమం చాలా ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగరంలో హై-రైజ్ అపార్ట్మెంట్లు, గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు, వాణిజ్య సముదాయాలు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో భద్రతా నియమాలు పాటించకపోతే జరిమానాలు, కార్యకలాపాల నిలిపివేత, ప్రాణాపాయాలు వంటి తీవ్రమైన సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.