బజాజ్‌ లైఫ్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ కొత్త యులిప్‌ ప్లాన్‌

బజాజ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కొత్తగా ‘బజాజ్ లైఫ్ సుప్రీమ్’ పేరుతో యూనిట్ లింక్డ్, నాన్ పార్టిసిపేటింగ్ వ్యక్తిగత జీవిత బీమా పొదుపు పథకాన్ని ప్రారంభించింది. సంపద సృష్టికి, స్థిరమైన ఆదాయానికి ఈ ప్లాన్ ఉపకరిస్తుందని తెలిపింది. పరిశ్రమలోనే తొలిసారి గ్యారంటీడ్ వెల్త్ బూస్టర్ ఫీచర్ ఇందులో ఉన్నట్టు తెలిపింది.
ప్రీమియం అలోకేషన్పై ఏటా 7 శాతం కాంపౌండెడ్ వృద్ధికి హామీ ఇస్తున్నట్టు, ఈ మొత్తం 15వ ఏట చివర్లో పాలసీ ఫండ్కు జోడించడం జరుగుతుందని పేర్కొంది. పన్నులేని సంపద బదిలీకి మార్గమని తెలిపింది. మోర్టాలిటీ చార్జీలను వెనక్కివ్వడం, పాలసీ కాల వ్యవధి తర్వాత క్రమానుగతంగా ఉపసంహరించుకునే ఫీచర్లు సైతం
ఇందులో ఉన్నాయి.
మిగతా కీలక ఫీచర్లు
పన్ను ప్రయోజనాలు: ఈ ప్లాన్ ద్వారా సంపద బదిలీపై పన్నుల నుంచి మినహాయింపు లభిస్తుంది, ఇది కుటుంబ భద్రతకు తోడ్పడే ప్రధాన ప్రయోజనం.
మోర్టాలిటీ చార్జీల రీఫండ్: పాలసీ కాలం పూర్తయ్యే నాటికి, పాలసీదారులు చెల్లించిన మోర్టాలిటీ చార్జీలు వారికి తిరిగి అందజేయడం ఈ ప్లాన్ ప్రత్యేకత.
స్టెప్-అప్ విత్డ్రావల్స్ (క్రమానుగత ఉపసంహరణలు): పాలసీ మియాదు తర్వాత, పాలసీదారులు తమ నిధులను తక్కువ మోతాదులో కానీ సుస్థిరంగా ఉపసంహరించుకునే అవకాశం ఉంది. దీని వల్ల రిటైర్మెంట్ అనంతర కాలానికి సులభమైన నగదు ప్రవాహం ఏర్పడుతుంది.
బహుళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్ ఎంపికలు: బజాజ్ లైఫ్ సుప్రీమ్ ద్వారా వినియోగదారులు తమ పెట్టుబడుల లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా వివిధ నిధుల ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. స్థిర ఆదాయం నుంచి మ్యూచువల్ ఫండ్ తరహా పెట్టుబడుల దాకా.
లాంగ్టర్మ్ వాల్యూ సృష్టి: ఈ యులిప్ పథకం, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి లక్ష్యాల కోసం రూపొందించబడింది. ప్రత్యేకంగా, పిల్లల విద్య, రిటైర్మెంట్, ఇంటి కొనుగోలు వంటి జీవన లక్ష్యాలను చేరుకునేందుకు ఇది సహాయకారి.