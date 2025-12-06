 గుడ్‌న్యూస్‌.. మారిపోయిన బంగారం, వెండి ధరలు | Gold and Silver rates on 6th December 2025 in Telugu states | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

గుడ్‌న్యూస్‌.. మారిపోయిన బంగారం, వెండి ధరలు

Dec 6 2025 10:40 AM | Updated on Dec 6 2025 11:26 AM

Gold and Silver rates on 6th December 2025 in Telugu states

 

దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు క్షీణించాయి. క్రితం రోజున ఎగిసిన పసిడి ధరలు నేడు దిగివచ్చాయి. ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు మదుపరులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరలలో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. శుక్రవారంతో పోలిస్తే శనివారం బంగారం ధరలు (Today Gold Price) తగ్గాయి. ఇక వెండి ధరలు మరోసారి క్షీణించాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు (Today Silver Price) ఎలా ఉన్నాయో కింద చూద్దాం..


 

 

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ముంబై : స్వదేశ్ ఫ్లాగ్‌షిప్ స్టోర్ వేడుకలో నీతా అంబానీతో సినీ సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 2

విజయవాడ : ఆకట్టుకుంటున్న ఫల, పుష్ప ప్రదర్శన (ఫొటోలు)
photo 3

ఎగరని విమానాలు.. ఎయిర్‌పోర్టుల్లో ఇండిగో ప్యాసింజర్ల కష్టాలు చూశారా?.. (చిత్రాలు)
photo 4

రూ.350 కోట్ల విలువైన బంగ్లా.. గృహప్రవేశం ఫోటోలు షేర్ చేసిన ఆలియా భట్ (ఫొటోలు)
photo 5

నేను నా మూడ్ స్వింగ్స్.. చీరలో అనసూయ (ఫొటోలు)

Video

View all
Ayyappa Devotees Road Accident In Tamil Nadu 1
Video_icon

ఏపీ అయ్యప్ప భక్తులకు ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం
YS Jagan Tweet On Dr BR Ambedkar Vardhanthi 2025 2
Video_icon

అణగారిన వర్గాల ఆశలను రాజ్యాంగంగా మలిచిన దార్శనికుడు
KBG Tilak Fres On Chandrababu And Pawan Over Bhavanipuram House Demolition 3
Video_icon

చంద్రబాబు ఇల్లు కనిపించదా? భవానీపురం ఇష్యూ పై కేబీజీ తిలక్ ఫైర్
US President Donald Trump Wins FIFA Peace Award 4
Video_icon

అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ కు ఫిఫా శాంతి బహుమతి
Air Ticket Prices Increase With Indigo Flight Cancellations 5
Video_icon

ఇండిగో సంక్షోభం.. ఆకాశాన్నంటిన టికెట్ ధరలు..!
Advertisement
 