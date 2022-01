ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త, మహీంద్రా గ్రూప్‌ చైర్‌పర్సన్‌ ఆనంద్‌ మహీంద్రా తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి.. ప్రత్యేకించి మంత్రి కేటీఆర్‌కు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. ఎందుకో తెలుసా?.. తన చిరకాల స్వప్నం నెరవేర్చినందుకు!

అవును.. ప్రతిష్టాత్మక ‘ఫార్ములా ఈ’ వరల్డ్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌ రేసు కోసం హైదరాబాద్‌ నగరం వేదికగా ఇవాళ ఖరారైంది. ఈ తరుణంలో సొంత రేసింగ్‌ కార్లను(మహీంద్రా రేసింగ్‌ కంపెనీ) స్వదేశంలో పరుగులు పెట్టించబోతున్నందుకు కృతజ్ఞతగా ఆనంద్‌ మహీంద్రా కేటీఆర్‌కు థ్యాంక్స్‌ చెబుతూ ఒక ట్వీట్‌ చేశారు. సొంత గడ్డపై తమ రేసింగ్‌ కార్లను ఉరుకులు పెట్టబోతున్నాయి.. చిరకాల కల నెరవేరబోతోంది. ఈ కలను నెరవర్చేదిశగా అడుగు వేసిన కేటీఆర్‌కు కృతజ్ఞతలు అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు ఆనంద్‌ మహీంద్రా.

We were one of the founding teams in Formula E and a long held dream of @MahindraRacing has been to race our cars on home ground, cheered on by a home crowd. Thank you @KTRTRS for taking a huge step towards making that dream a reality! We can’t wait… https://t.co/HF9OoVDVXO

— anand mahindra (@anandmahindra) January 17, 2022