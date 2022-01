హ్యాపెనింగ్‌ సిటీగా రెండు దశాబ్ధాలుగా దూసుకున్నపోతోంది హైదరాబాద్‌ నగరం. తాజాగా హైదరాబాద్‌ బ్రాండ్‌ ఇమేజ్‌ని పెంచే మరో గొప్ప ఈవెంట్‌కి వేదికగా నిలిచేందుకు అడుగు దూరంలో నిలిచింది. ఫార్ములా వన్‌ తరహాలో ఇటీవల ఫేమస్‌ అయిన ఇ-వన్‌ ఛాంపియ్‌షిప్‌ని హోస్ట్‌ చేసేందుకు రెడీ అవుతోంది.

ఫార్ములా వన్‌ రేసింగ్‌ పోటీలకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రత్యేక అభిమానులు ఉన్నారు. కార్పోరేట్‌ వరల్డ్‌లో ఈ పోటీలకు గుర్తంపు వేరే లెవల్‌లో ఉంటుంది. ఒలంపిక్స్‌ తరహాలో ఆయా దేశాలను తమ నగరాలకు ప్రమోట్‌ చేసుకునేందుకు ఫార్ముల వన్‌ రేసింగ్స్‌ నిర్వహిస్తుంటాయి. కాగా ఎలక్ట్రిక్‌ కార్ల వాడకం పెరిగిపోతోంది. దీనికి తగ్గట్టే ఎలక్ట్రిక్‌ వెహికల్స్‌ ఫార్ములా ఛాంపియన్‌షిప్‌ తెర మీదకు వచ్చింది.

ఇ వన్‌​ ఫార్ములా ఛాంపియన్‌షిప్‌ పోటీలు 2014 నుంచి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు లండన్‌, న్యూయార్క్‌, మెక్సికో, రోమ్‌, బెర్లిన్‌, రోమ్‌, సియోల్‌, వాంకోవర్‌ నగరాల్లో ఈ పోటీలు జరిగాయి. తాజాగా తొమ్మిదో సీజన్‌కి సంబంధించిన పోటీలకు సౌదీ అరేబియాలోని దిరియా నగరం వేదికగా నిలిచింది. ఆ తర్వాత నిర్వహించబోయే ఛాంపియన్‌షిప్‌కి హైదరాబాద్‌ నగరం ఆతిధ్యం ఇ‍చ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది.

అందుబాటులో ఉన్న వివరాల ప్రకారం... ఫార్ముల వన్‌ రేసింగ్‌ నిర్వహించాలంటే ప్రత్యేకంగా ట్రాక్‌ అవసరం. కానీ ఎలక్ట్రిక్‌ వెహికల్స్‌తో నిర్వహించే పోటీలకు ప్రత్యేక రేసింగ్‌ ట్రాక్‌ అక్కర్లేదు. నగరంలో అందుబాటులో ఉన్న రోడ్లపై రేస్‌ నిర్వహించవచ్చు. ఇప్పటి వరకు ఇ రేసింగ్‌ ఛాపింయన్‌షిప్‌కి నెక్లస్‌రోడ్డు - ట్యాంక్‌బండ్‌ సర్క్యూట్‌, కేబీఆర్‌ పార్కు చుట్టూ ఉన్న సర్క్యూట్‌ రోడ్డు, గచ్చిబౌలిలోని ఫైనాన్షియల్‌ డిస్ట్రిక్ట్‌ రోడ్లను పరిశీలనలోకి తీసుకున్నారు.

ఇ వన్‌ ఫార్ములా పోటీలు నిర్వహించేందుకు ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్‌ చొరవ చూపించారు... పలు దఫా చర్చల అనంతరం హైదరాబాద్‌ తెర మీదకు వచ్చింది. ఈ మేరకు ఫార్ములా ఇ అసోసియేషన్, తెలంగాణ, గ్రీన్‌కో సంస్థల మధ్య త్రైపాక్షిక ఒప్పందం ఖరరానైట్టు అధికారి వర్గాలు వెల్లడించాయంటూ జాతీయ మీడియాలో కథనాలు ప్రచురితమయ్యాయి. తుది చర్చలు 2022 జనవరి 17న జరుగునున్నాయి.

