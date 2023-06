న్యూఢిల్లీ: పారిశ్రామికవేత్త ఆనంద్ మహీంద్రా తన అభిమానులను నిరాశ పర్చరు. బుధవారం దుబాయ్‌లో ప్రారంభమైన వరల్డ్‌ చెక్‌ లీగ్‌ గురించి ట్వీట్‌ చేసిన మహీంద్ర గురువారం వాషింగ్టన్ డీసీలో అడుగుపెట్టారు. వైట్‌హౌస్‌లో భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గౌరవార్థం వాషింగ్టన్‌లోని స్టేట్ డిన్నర్‌కు సంబంధించిన కొన్ని ఫోటోలను, వీడియోలను షేర్‌ చేశారు. దీంతో గ్రేట్‌ సర్‌ అంటూ ఫ్యాన్స్‌ తెగ సంతోష పడుతున్నారు.

ఈ సందర్భంగా సంగీతంతో స్వాగతం పలికిన తీరు, థీమ్‌ వంటలపై ఆశ్చర్యాన్ని ప్రకటించారు అంతేకాదు స్టేట్ డిన్నర్‌లో అమెరికా ప్రథమ మహిళ జిల్ బిడెన్ హోస్ట్ చేసిన రాష్ట్ర విందును కడుపారా ఆరగించేందుకు మధ్యాహ్న భోజనాన్ని స్కిప్‌ చేశానంటూ తనదైన శైలిలో చమత్కరించారు.

కాగా ఇటీవలి కాలంలో ఎన్నడూ లేనట్టుగా తొలిసారి వైట్ హౌస్ పూర్తిగా మొక్కల ఆధారితమైన రాష్ట్ర విందును నిర్వహించడం విశేషం. మాంసం, పాల ఉత్పత్తులు, గుడ్లు లాంటివేవీ లేకుండా పూర్తిగి శాఖాహారాన్ని వడించారు. 400 మంది వీవీఐపీలు హాజరైన ఈ డిన్నర్‌కు ఆల్ఫాబెట్‌ సీఈవో సుందర్ పిచాయ్,మైక్రోసాఫట్‌ సత్య నాదెళ్ల,యాపిల్‌ సీఈవో టిమ్ కుక్, అడోబ్‌ సీఈవో శంతను నారాయణ్, సహా ఆసియా బిలియనీర్‌ ముఖేష్‌ అంబానీ దంపతులు,పెప్సికో మాజీ చైర్‌పర్సన్ సీఈవో ఇంద్రా నూయి, జెరోధా సహ వ్యవస్థాపకుడు నిఖిల్ కామత్ లాంటి పలువురు ప్రముఖులతో కలిసి స్టేట్ డిన్నర్‌లో సందడి చేశారు.

#WATCH | Indra Nooyi, former Chairperson and CEO of PepsiCo arrives at the White House for the State Dinner pic.twitter.com/oBhvk2KmMX

— ANI (@ANI) June 22, 2023