ఈ రాశివారికి ఉద్యోగాలలో మార్పులు.. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి

శ్రీ విశ్వావసునామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు, మార్గశిర మాసం, తిథి: బ.పంచమి రా.8.02 వరకు, తదుపరి షష్ఠి, నక్షత్రం: పుష్యమి ఉ.8.34 వరకు, తదుపరి ఆశ్లేష, వర్జ్యం: రా.9.31 నుండి 10.41 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ఉ.8.32 నుండి 9.16 వరకు, తదుపరి రా.10.34 నుండి 11.26 వరకు, అమృత ఘడియలు: లేవు.
సూర్యోదయం : 6.22
సూర్యాస్తమయం: 5.22
రాహుకాలం : ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు
యమగండం : ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు
మేషం: కొన్ని పనులు వాయిదా పడతాయి. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. కుటుంబసభ్యులతో విభేదాలు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు. రుణదాతల ఒత్తిళ్లు. వ్యాపార లావాదేవీలలో ఆటంకాలు. ఉద్యోగాలలో అదనపు పనిభారం.
వృషభం: మిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. వస్తులాభాలు. పాతమిత్రుల నుంచి ఆహ్వానాలు. భూలాభాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగాలలో అనుకూల వాతావరణం.
మిథునం: ఆర్థిక విషయాలలో హామీలు వద్దు. ప్రయాణాలు సంభవం. పనులు ముందుకు సాగవు. శ్రమపడ్డా ఫలితం ఉండదు. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపారాలు మందగిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో పనిఒత్తిడులు.
కర్కాటకం: కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం. సభలు, సమావేశాలలో పాల్గొంటారు. పనుల్లో విజయం. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. వ్యాపారాలు సాఫీగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో ప్రమోషన్లు దక్కుతాయి. విందువినోదాలు.
సింహం: శ్రమ తప్పకపోవచ్చు. అనుకోని ప్రయాణాలు. పనుల్లో ప్రతిబంధకాలు. కొత్త రుణయత్నాలు. బందువులతో తగాదాలు. వ్యాపార లావాదేవీలలో నిరాశ. ఉద్యోగాలలో కొన్ని చిక్కులు. దైవదర్శనాలు.
కన్య: కొత్త పనులు చేపడతారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాలుస్తాయి. ప్రముఖులు పరిచయం. సత్కారాలు జరుగుతాయి. వ్యాపారాలలో ముందడుగు వేస్తారు. ఉద్యోగాలలో అనుకూల పరిస్థితులు.
తుల: పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. సంఘంలో ఆదరణ పొందుతారు. వస్తులాభాలు. చిన్ననాటి మిత్రులను కలుసుకుంటారు. వాహనయోగం. వ్యాపారాలలో నూతనోత్సాహం. ఉద్యోగాలలో అనుకూల పరిస్థితులు.
వృశ్చికం: వ్యవహారాలలో అవాంతరాలు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు. శ్రమ మరింత పెరుగుతుంది. దూరప్రయాణాలు. ఆధ్యాత్మిక చింతన. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో చికాకులు.
ధనుస్సు: రుణాలు చేస్తారు. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. కుటుంబసభ్యులతో తగాదాలు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు ఉండవచ్చు. పనులు నెమ్మదిగా సాగుతాయి. వ్యాపారాలలో తొందరపాటు వద్దు. ఉద్యోగాలలో మార్పులు.
మకరం: శ్రమ ఫలిస్తుంది. నూతన ఉద్యోగప్రాప్తి. సంఘంలో గౌరవం లభిస్తుంది. మిత్రులు, బంధువులతో సఖ్యత. ఇంటాబయటా ప్రోత్సాహం. వ్యాపారాలు సజావుగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో అనుకూల మార్పులు.
కుంభం: ఆర్థిక ప్రగతి ఉంటుంది. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. ఆప్తుల సలహాలు స్వీకరిస్తారు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు మరింత ఉత్సాహంగా సాగుతాయి.
మీనం: సన్నిహితులతో విభేదాలు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. కుటుంబసమస్యలు వేధిస్తాయి. అనారోగ్యం. వ్యాపారాలు కొంత నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఉద్యోగాలలో పనిభారం.