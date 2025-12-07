 ఈ రాశి వారు కొత్త పనులు చేపడతారు.. ఉద్యోగాల్లో మార్పులు | Rasi Phalalu Daily Horoscope On 7 12 2025 In Telugu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఈ రాశి వారు కొత్త పనులు చేపడతారు.. ఉద్యోగాల్లో మార్పులు

Dec 7 2025 1:01 AM | Updated on Dec 7 2025 1:05 AM

Rasi Phalalu Daily Horoscope On 7 12 2025 In Telugu

శ్రీ విశ్వావసునామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు, మార్గశిర మాసం, తిథి: బ.తదియ రా.10.57 వరకు తదుపరి చవితి, నక్షత్రం: ఆరుద్ర ఉ.10.34 వరకు తదుపరి పునర్వసు, వర్జ్యం: రా.9.58 నుండి 11.31 వరకు, దుర్ముహూర్తం: సా.3.54, నుండి 4.36 వరకు, అమృత ఘడియలు: లేవు

సూర్యోదయం:  6.21
సూర్యాస్తమయం :  5.21
రాహుకాలం:  సా.4.30 నుంచి 6.00 వరకు
యమగండం: ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు 

మేషం: ఆకస్మిక ధనలాభాలు. పోగొట్టుకున్న వస్తువులు దక్కుతాయి. ఆప్తుల సలహాలు స్వీకరిస్తారు. యత్నకార్యసిద్ధి. నూతన పరిచయాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి.

వృషభం: పనుల్లో ఆటంకాలు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు. దూరప్రయాణాలు. కుటుంబసభ్యుల నుంచి ఒత్తిడులు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. ఆరోగ్యభంగం. వృత్తి, వ్యాపారాలు సామాన్యంగా ఉంటాయి.

మిథునం: కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం. శుభకార్యాలకు హాజరవుతారు. ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటనలు. విలువైన వస్తువులు సేకరిస్తారు. విద్యావకాశాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలు సజావుగా సాగుతాయి.

కర్కాటకం: రుణాలు చేస్తారు. కష్టమే తప్ప ఫలితం కనిపించదు. పనులు వాయిదా వేస్తారు. బంధువులతో తగాదాలు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. మానసిక అశాంతి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఒడిదుడుకులు.

సింహం: శ్రమ ఫలిస్తుంది. నూతన  వ్యవహారాలలో విజయం. ఆప్తుల నుంచి ధనలాభం. పలుకుబడి పెరుగుతుంది. ఆధ్యాత్మిక చింతన. వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో అనుకూలత.

కన్య: కొత్త విషయాలు తెలుస్తాయి. ప్రతి¿¶ కు గుర్తింపు పొందుతారు. ఆర్థిక ప్రగతి. కొత్త పనులు చేపడతారు. ఆలోచనలు అమలు చేస్తారు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఆశ్చర్యకరమైన మార్పులు.

తుల: పనులు వాయిదా వేస్తారు. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. కుటుంబసభ్యులతో తగాదాలు. పరిస్థితులు అనుకూలించవు. అనారోగ్యం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో కొద్దిపాటి చికాకులు.

వృశ్చికం: కొన్ని సమస్యలు వేధిస్తాయి. శ్రమాధిక్యం. పనులు వాయిదా వేస్తారు. దూరప్రయాణాలు. కుటుంబసభ్యులతో తగాదాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో నిరాశ.

ధనుస్సు: రుణాలు తీరి ఊరట చెందుతారు. ప్రయాణాలలో కొత్త పరిచయాలు. సభలు, సమావేశాలలో పాల్గొంటారు. బాకీలు వసూలవుతాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఊహించని అభివృద్ధి కనిపిస్తుంది.

మకరం: కొత్త పనులు చేపడతారు. ఆలోచనలు అమలు చేస్తారు. వస్తులాభాలు. ప్రత్యర్థులు మిత్రులుగా మారతారు. దైవదర్శనాలు. ధన లబ్ధి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో నూతనోత్సాహం.

కుంభం: ముఖ్యమైన పనుల్లో అవాంతరాలు. కొత్త రుణాలు చేస్తారు. బంధువుల నుంచి ఒత్తిడులు. ఆధ్యాత్మిక చింతన. శారీరక రుగ్మతలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడులు.

మీనం: పనుల్లో ఆటంకాలు. ధనవ్యయం. కుటుంబసభ్యులు, మిత్రులతో మాటపట్టింపులు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. శ్రమ పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో నిరుత్సాహం.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ లో ఏర్పాట్లపై అధికారులను ఆరా తీసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
photo 2

రేపు హైదరాబాద్‌కు హీరో సల్మాన్ ఖాన్ (ఫోటోలు)
photo 3

#BiggBossTelugu9 ట్రెండింగ్‌లో 'తనూజ' (ఫోటోలు)
photo 4

ముంబై : స్వదేశ్ ఫ్లాగ్‌షిప్ స్టోర్ వేడుకలో నీతా అంబానీతో సినీ సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 5

విజయవాడ : ఆకట్టుకుంటున్న ఫల, పుష్ప ప్రదర్శన (ఫొటోలు)

Video

View all
KTRs SHOCKING Reaction to Massive IndiGo Flight Cancellations 1
Video_icon

ఇండిగో విమానాల రద్దుపై కేటీఆర్ సంచలన కామెంట్స్
Indigo Name Change IndiGo-It Didnt Go 2
Video_icon

ఇండిగో ఎయిర్ లైన్స్ పేరు మారిందన్న హర్ష్ గోయెంకా
PMO Serious on Indigo Crisis Issue 3
Video_icon

రంగంలోకి మోదీ మ్మోహన్ కు బిగ్ షాక్
Telangana RTC Arrangements for Shamshabad Airport Passengers 4
Video_icon

శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్టు ప్రయాణికుల కోసం తెలంగాణ RTC ఏర్పాట్లు
Parents EMOTIONAL Request to Govt To Save Their Son Praveen From Terrorists! 5
Video_icon

ఉగ్రవాదుల నుంచి నా బిడ్డను కాపాడండయ్యా! చేతులెత్తి వేడుకుంటున్న తల్లి
Advertisement
 