 ఈ రాశి వారికి ధనలబ్ధితో పాటు నూతన వ్యక్తుల పరిచయం లభిస్తుంది | Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 03-12-2025 In Telugu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Today Horoscope In Telugu: ఈ రాశి వారికి ధనలబ్ధితో పాటు నూతన వ్యక్తుల పరిచయం లభిస్తుంది

Dec 3 2025 12:01 AM | Updated on Dec 3 2025 12:01 AM

Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 03-12-2025 In Telugu

గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం,  హేమంత ఋతువు, మార్గశిర మాసం, తిథి: శు.త్రయోదశి ప.10.05 వరకు తదుపరి చతుర్దశి, నక్షత్రం: భరణి సా.4.53 వరకు తదుపరి కృత్తిక, వర్జ్యం: తె.4.02 నుండి 5.31 వరకు (తెల్లవారితే గురువారం), దుర్ముహూర్తం: ప.11.34 నుండి 12.18 వరకు, అమృత ఘడియలు: ప.12.21 నుండి 1.52 వరకు. 

సూర్యోదయం :    6.18
సూర్యాస్తమయం    :  5.20
రాహుకాలం : ప.12.00 నుండి 1.30 వరకు
యమగండం :  ఉ.7.30 నుండి 9.00 వరకు 

మేషం... కొత్త మిత్రుల పరిచయం. శుభవార్తలు వింటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. సన్నిహితుల నుంచి ఆహ్వానాలు. వాహనయోగం. వ్యాపారాలు సాధారణంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో బాధ్యతలు తప్పవు.

వృషభం... ముఖ్య వ్యవహారాలు ముందుకు సాగవు. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. కుటుంబసభ్యులతో తగాదాలు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. వ్యాపారాలలో పెట్టుబడులు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఉద్యోగాలలో అదనపు బాధ్యతలు.

మిధునం... రుణాలు తీరతాయి. ఆప్తుల నుంచి శుభవార్తలు. వాహనయోగం. చర్చల్లో పురోగతి. కొన్ని వివాదాల పరిష్కారం. వ్యాపారాలలో ఒత్తిడులు తొలగుతాయి. ఉద్యోగాలలో ఊహించని మార్పులు.

కర్కాటకం... కొత్త పనులకు శ్రీకారం. శుభకార్యాలకు హాజరవుతారు. సోదరులు, సోదరీలతో సఖ్యత. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకం. కొన్ని వివాదాల పరిష్కారం. వ్యాపారాలు లాభాల వైపు సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో ఎదురుండదు.

సింహం... మిత్రుల నుంచి ఒత్తిడులు. దూరప్రయాణాలు. ఇంటాబయటా నిరుత్సాహం. చేపట్టిన పనుల్లో అవాంతరాలు. విద్యార్థులకు నిరాశ. వ్యాపారాలలో ఆటుపోట్లు. ఉద్యోగాలలో పనిభారం తప్పదు.

కన్య... పరిస్థితులు అనుకూలించవు. బంధువులతో మాటపట్టింపులు. ఆధ్యాత్మిక చింతన. అనారోగ్యం. నిరుద్యోగుల యత్నాలలో అవాంతరాలు. వ్యాపారాలు అంతగా లాభించవు. ఉద్యోగాలలో కొన్ని సమస్యలు.

తుల... సన్నిహితుల నుంచి ధనలబ్ధి. నూతన వ్యక్తుల పరిచయం. శుభవార్తా శ్రవణం. అరుదైన సన్మానాలు. వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. వ్యాపారాలలో మరింత అభివృద్ధి. ఉద్యోగాలలో అనుకూల పరిస్థితి.

వృశ్చికం... నూతనోత్సాహంతో పనులు పూర్తి. సంఘంలో గౌరవం. ఆకస్మిక ధన, వస్తులాభాలు. ఆహ్వానాలు అందుతాయి. విద్యావకాశాలు. వ్యాపారాలు మరింత అనుకూలిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో కొత్త ఆశలు.

ధనుస్సు... ఆర్థిక ఇబ్బందులు. రుణయత్నాలు. ప్రయాణాలు వాయిదా. పనుల్లో శ్రమాధిక్యం. ఆరోగ్యసమస్యలు. కుటుంబసభ్యులతో విరోధాలు. వ్యాపారాలలో నిరుత్సాహం. ఉద్యోగాలలో చికాకులు.

మకరం... ఆర్థిక లావాదేవీలు మందగిస్తాయి. పనుల్లో జాప్యం. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. మిత్రులతో వివాదాలు. దూరయ్రాణాలు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపారాలలో ఒత్తిడులు. ఉద్యోగాలలో గందరగోళం.

కుంభం... పాతమిత్రుల నుంచి ఆహ్వానాలు. విందువినోదాలు. యత్నకార్యసిద్ధి. పరిచయాలు పెరుగుతాయి. భూములు, వాహనాలు కొంటారు. వ్యాపారాలు సాఫీగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది.

మీనం.... మిత్రులతో కలహాలు. ఆర్థిక లావాదేవీలు అంతగా అనుకూలించవు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. బంధువుల కలయిక. అనారోగ్యం. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపారాలలో కొన్ని ఇబ్బందులు. ఉద్యోగాలలో చిక్కులు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ గెలిచి నెల రోజులు.. భార‌త మాజీ క్రికెట‌ర్ భావోద్వేగం (ఫోటోలు)
photo 2

మాల్దీవుస్‌లో ఎంజాయ్ చేస్తోన్న టాలీవుడ్ సినీతారలు (ఫోటోలు)
photo 3

ఉప్పల్‌లో హార్దిక్ హంగామా.. పోటెత్తిన అభిమానులు (ఫోటోలు)
photo 4

శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లిఖార్జున ఆలయంలో యాంకర్ శ్రీముఖి ప్రత్యేక పూజలు.. (ఫోటోలు)
photo 5

లైట్ గ్రీన్ శారీలో సీతారామం బ్యూటీ మృణాల్ ఠాకూర్ అందాలు.. ఫోటోలు

Video

View all
Kakani Govardhan Reddy Fires on Chandrababu Govt Over Nellore Incidents 1
Video_icon

Kakani: కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక నెల్లూరు జిల్లాలో హత్యలు పెరిగాయి
Unknown Facts About Hindu Marriages 2
Video_icon

మీకు తెలియని హిందూ వివాహ రకాలు..
Perni Nani Slams CM Chandrababu On IT Companies In Vizag 3
Video_icon

Perni Nani: చంద్రబాబు అనైతిక రాజకీయాల్లో భాగంగానే ఎమ్మెల్సీల రాజీనామాలు
Major fire Accident at Prathipadu ZP School 4
Video_icon

గుంటూరు జిల్లా ప్రత్తిపాడు జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలలో అగ్నిప్రమాదం
Heart Breaking Moment Daughter Performs Fathers Funeral 5
Video_icon

Kamareddy: కూతురే కొడుకై తండ్రికి అంత్యక్రియలు
Advertisement
 