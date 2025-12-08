ఈ రాశివారు కొత్త పనులు చేపడతారు.. పనులు విజయవంతం

శ్రీ విశ్వావసునామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు, మార్గశిర మాసం, తిథి: బ.చవితి రా.9.21 వరకు, తదుపరి పంచమి, నక్షత్రం: పునర్వసు ఉ.9.24 వరకు, తదుపరి పుష్యమి, వర్జ్యం: సా.5.09 నుండి 6.41 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ప.12.14 నుండి 12.56 వరకు తదుపరి ప.2.25 నుండి 3.10 వరకు, అమృత ఘడియలు: ఉ.7.09 నుండి 8.40 వరకు, సంకటహర చతుర్థి.
సూర్యోదయం : 6.22
సూర్యాస్తమయం: 5.22
రాహుకాలం: ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు
యమగండం: ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు
మేషం: కొత్తగా రుణాలు చేస్తారు. దూరప్రయాణాలు ఉంటాయి. ఆరోగ్యపరంగా చికాకులు. కుటుంబ సమస్యలు వేధిస్తాయి. వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగులకు అధికారుల నుంచి ఒత్తిడులు.
వృషభం: కొత్త పనులు చేపడతారు. సభలు, సమావేశాల్లో పాల్గొంటారు. చిన్ననాటి మిత్రులను కలుసుకుంటారు. రాబడి ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. వ్యాపారాలు సజావుగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో కొత్త అవకాశాలు.
మిథునం: ఆకస్మిక ప్రయాణాలు ఉండవచ్చు. పనుల్లో ప్రతిబంధకాలు. ఇంటాబయటా సమస్యలు.బంధువులు,మిత్రులతో విభేదాలు. వ్యాపారాలు నిరాశాజనకంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు ఆకస్మిక మార్పులు.
కర్కాటకం: కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. సన్నిహితులతో వివాదాలు తొలగుతాయి.ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. విలువైన వస్తువులు సేకరిస్తారు. వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో ఉన్నతస్థితి లభిస్తుంది.
సింహం: ఆదాయం తగ్గి అప్పులు చేస్తారు. వివాదాలు చికాకు పరుస్తాయి. సన్నిహితులతో తగాదాలు. వ్యాపారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. లాభాలు కనిపించవు. ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడులు ఎదుర్కొంటారు.
కన్య: ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక. చిరకాల సమస్య ఒకటి. పరిష్కారానికి నోచుకుంటుంది. వ్యాపారాలు పుంజుకుంటాయి. ఉద్యోగులకు ఉన్నత హోదాలు రాగల అవకాశం.
తుల: ఉత్సాహంగా పనులు చేపటి ్టపూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి. కొత్త వ్యక్తుల పరి^è యం. వ్యాపారాలు సజావుగానే సాగుతాయి. ఉద్యోగులకు ఉన్నత హోదాలు దక్కే అవకాశం.
వృశ్చికం: కార్యక్రమాలలో ఆటంకాలు చికాకు పరుస్తాయి. బంధువులతో తగాదాలు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. కుటుంబ సమస్యలు వేధిస్తాయి. వ్యాపార లావాదేవీలలోఆటుపోట్లు. ఉద్యోగులకు ఆకస్మిక మార్పులు.
ధనుస్సు: ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. పనులలో అవాంతరాలు తప్పవు.బంధువులు, మిత్రులతో కలహాలు. వాహనాలు, ఆరోగ్యం విషయాలలో శ్రద్ధ చూపండి. వ్యాపారాల విస్తరణలో అవాంతరాలు. ఉద్యోగులకు స్థానచలనం.
మకరం: ఆకస్మిక ధనలబ్ధి. ముఖ్య సమాచారం ఊరట కలిగిస్తుంది. పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ప్రయాణాల్లో నూతన పరిచయాలు. కొత్త వ్యాపార ఆలోచనలు కార్యరూపం దాలుస్తాయి.. ఉద్యోగులకు ఉన్నతహోదాలు.
కుంభం: కొత్త పనులు చేపడతారు. సన్నిహితులతో విభేదాలు తొలగుతాయి. దూరప్రాంతాల నుంచి శుభవర్తమానాలు. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో చిక్కులు అధిగమిస్తారు.
మీనం: కుటుంబంలో కలహాలు. ఆర్థికంగా ఇబ్బందికర పరిస్థితి. ఆరోగ్యపరమైన చికాకులు. దేవాలయాలు సందర్శిస్తారు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. వ్యాపార లావాదేవీలు నిరాశ కలిగించవచ్చు. ఉద్యోగులకు అనుకోని బదిలీలు.